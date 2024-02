Prosegue la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di San Vito dei Normanni al teatro TEX, all’interno del laboratorio urbano ExFadda, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il 9 febbraio (inizio ore 21.00) arriva a San Vito dei Normanni l’Anonima GR/Gruppo Abeliano. Tiziana Schiavarelli e Tina Tempesta salgono sul palco per interpretare “La Badante”, una commedia divertente ma dalle tonalità malinconiche sui legami interpersonali e sulla difficoltà di gestire i sentimenti contrastanti.

Info: https://www.teatropubblicopugliese.it/comuni-rassegne/la-badante-2/

SCHEDA SPETTACOLO

Anonima GR/Gruppo Abeliano

Tiziana Schiavarelli & Tina Tempesta

LA BADANTE

drammaturgia di Tiziana Schiavarelli

Impianto scenico di Michele Iannone

musiche originali di Dante Marmone

disegno luci di Danilo Milillo

regia DANTE MARMONE

Quando una vulcanica badante che sbarca il lunario con mille lavori e che si occupa con inusitata maestria di anziani bisognosi di cure, si ritrova ad essere assistente personale di una famosa attrice, il gioco inorgoglisce e si fa interessante. Quando una famosa attrice sul viale del tramonto si rivela una scontrosa narcisista, che non accetta lo scorrere del tempo, la stima reverenziale non tarda a trasformarsi in divertenti schermaglie alla nitroglicerina che, tuttavia, presto rientrano nell’alveo della comprensione umana e forsanche dell’amicizia. Una commedia divertente ma dalle tonalità malinconiche sui legami interpersonali e sulla difficoltà di gestire i sentimenti contrastanti che animano queste due donne piene di umanità.

—

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese