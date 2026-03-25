Venerdì 27 marzo la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sarà in missione a Brindisi, presso questa Prefettura, per un focus sulla situazione della criminalità organizzata nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

I lavori avranno inizio alle ore 8:30 presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura.

Saranno ascoltati il Prefetto di Brindisi con il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brindisi e il Capo Centro DIA di Bari.

I lavori proseguiranno con le audizioni del Prefetto di Taranto, e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia di Taranto.

A seguire l’audizione del Procuratore della Repubblica – DDA di Lecce, Giuseppe Capoccia.