Dopo il grande successo dell’agosto scorso a Cisternino, “Cerco Rino Gaetano”, lo spettacolo firmato dal sodalizio della band Ricover e l’Orchestra di Fiati “Città di Cisternino”, arriva a Fasano, al Teatro Kennedy, il 29 ottobre prossimo.

Il concerto/spettacolo che intende celebrare il genio musicale dell’indimenticato artista calabrese attraverso una fusione di stili musicali pop rock e classiche delle sue più belle e significative canzoni, arrangiate e dirette dal Maestro Donato Semeraro, non a caso ritorna il giorno del 71° anniversario della nascita di Rino Gaetano.

Una festa di compleanno unica per poter apprezzare le canzoni e il messaggio di Rino Gaetano attraverso sonorità assolutamente nuove e originali che vedono l’unione dei cinque elementi della band fasanese (Raffaele Trisciuzzi -Voce, Pianoforte e Armonica a bocca-, Stefano Bux -Chitarra acustica e cori-, Vito Cofano -Batteria e percussioni-, Demy Di Tano -Basso elettrico- e Antonio Trinchera -Chitarra Elettrica-) e la formazione bandistica di Cisternino presieduta da ClaudioVenr Siliberti.

I biglietti (scontati in prevendita al costo di 15 euro) sono ancora disponibili presso i punti vendita di Fasano (Faso Cafè in Via Carlo Alberto 1 e Cardone Sport in Via Piave 42) e Cisternino (NonSoloEdicola in Via Giovanni Papini 26) o sulla piattaforma di ticketing online Dice.

Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS – Via Fiume 46/a – 72014 Cisternino(BR)