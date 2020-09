Venerdì 11 settembre, il noto Hotel Villaggio Turistico “Racar” di Frigole (Le) ospiterà la finale della 10^ edizione di Miss Summer Salento, il concorso di bellezza ideato da Marcello Altomare e Nico Fiore.

Un’appuntamento molto importante dove la futura reginetta porterà con se il titolo del concorso che festeggia il decimo compleanno.

Cresce l’attesa,quindi, per conoscere il nome della giovanissima che emergerà il prossimo 11 settembre e che porterà il titolo per tutto il 2021.

In una elegante e importante location, a bordo di una piscina allestita per l’occasione, 25 ragazze provenienti dalle numerose iniziative precedentemente svolte daranno vita a uno show senza precedenti per contendersi il titolo di Miss Summer Salento 2020.

Tanti i collaboratori che si sono aggiunti in occasione di questa finale del concorso, tra cui il già fotografo ufficiale Giuseppe Bello Roma divenuto parte integrante dello staff organizzativo.

“Abbiamo organizzato nel miglior modo questo particolare evento in considerazione della grande crisi dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa della pandemia del covid-19.” Sono le dichiarazioni rilasciate da Marcello Altomare.

E proprio in questo contesto si trovano i Volontari della Associazione Polizia di Stato della sezione di brindisi, saranno presenti sul posto per offrire tutta l’assistenza necessaria al pubblico limitato presente.

L’evento,infatti, per poter garantire l’applicazione di tutte le normative anticovid sarà ad ingresso riservato e limitato.

Condotta dal giornalista Nico Lorusso, la serata si presenterà all’insegna dell’ alta moda con gli interventi della stilista Anna Rita Polito con il suo brand DISEGN ARP con sede a Squinzano (Le), e le acconciature del team di professionisti di “Livestyle” con sede sempre in Squinzano (Le) e Lecce.

Spazio anche all’arte della musica del canto con gli interventi di giovani artisti locali.

Non resta che aspettare con ansia il nominativo della giovanissima ragazza che erediterà lo scettro della piu bella del Tacco d’Italia da Viviana Monticelli (Miss Summer Salento 2019) con l’appuntamento Venerdì 11 settembre 2020 a partire dalle ore 21.00 presso l’Hotel Villaggio Racar a Frigole (Le).