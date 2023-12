Si inaugura venerdì 8 dicembre, alle ore 16:30, un nuovo Baby Pit Stop in provincia di Brindisi: è quello allestito presso la Libreria Pupilla, una libreria indipendente specializzata per bambini e ragazzi che ha sede proprio nel capoluogo, in via Achille Grandi n. 2 c/d.

Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate dall’UNICEF per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: si tratta di un’area attrezzata per accogliere le mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa, un ambiente protetto in cui si sentano a proprio agio anche per il cambio del pannolino.

“Abbiamo accolto con estremo piacere la proposta di un Baby Pit Stop avanzata da Chiara Sergio della Libreria Pupilla di Brindisi – dice il Presidente del Comitato provinciale UNICEF Raffaele Romano – e siamo certi che, presto, altri seguiranno il suo esempio, così da incrementare rapidamente il numero dei Baby Pit Stop nel Brindisino. Sono già in corso, infatti, alcuni contatti con realtà di altri Comuni della nostra provincia”.

Al momento sono oltre 900 i Baby Pit Stop attivi in Italia, ma l’obiettivo dell’UNICEF è di raggiungere quota 1500 entro i prossimi tre anni.