La Fim Cisl Taranto Brindisi esprime forte preoccupazione per il futuro di sei lavoratori della storica platea di Versalis, la cui posizione appare ormai compromessa. La situazione, che si trascina da tempo, si è aggravata a seguito delle vicende relative all’appalto in essere con l’azienda Revisud Srl, in ATI con Mati, che ora si trova in forte crisi a causa di vicende giudiziarie.

«Siamo profondamente preoccupati per la sorte di questi lavoratori e per la continuità delle attività. La mancanza di risposte chiare da parte delle aziende coinvolte ci pone in una condizione di grande incertezza», dichiara il segretario generale della Fim Cisl Brindisi, Biagio Prisciano. «Se da un lato giungono le rassicurazioni che vi è la copertura economica per le manutenzioni, dall’altro riscontriamo l’avvio di una pericolosa deriva che potrebbe aprire la strada dei licenziamenti. Chiederemo subito un incontro urgente a Sua Eccellenza il Prefetto».

Lo scorso 10 giugno, la Fim Cisl ha scritto a Versalis e a Confindustria Brindisi, esprimendo i timori relativi all’appalto e chiedendo chiarimenti sulle misure previste per tutelare i livelli occupazionali e, in particolare, la possibilità di un assorbimento del personale di Mati da parte di un’azienda subentrante, al fine di garantire la continuità lavorativa.

«Non possiamo permettere che sei lavoratori della platea storica di Versalis perdano il posto di lavoro senza che siano state adottate tutte le misure necessarie per tutelarli e con la committente che si rinchiude dietro un silenzio assordante», ha aggiunto il segretario territoriale della Fim Cisl Brindisi, Gianluca Volpe.

Nonostante gli impegni presi, ad oggi non si è ancora ricevuta alcuna risposta ufficiale. La Fim Cisl, pertanto, proclama lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti, ritenendo illogico e ingiustificabile che questa situazione porti alla perdita del posto di lavoro di sei persone e qualora in tempi brevi non giungano risposte lo stato di agitazione sarà esteso a tutti gli addetti degli appalti del Petrolchimico.

«Continueremo a monitorare la vicenda e a sostenere le istanze dei lavoratori, auspicando – ha concluso Volpe – una pronta soluzione che garantisca la tutela occupazionale e la continuità delle attività.

Ufficio Stampa Fim Cisl