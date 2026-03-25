La Biblioteca del Vicolo, presidio attivo del Patto per la Lettura della città di Brindisi, promuove un incontro pubblico rivolto a tutte le realtà culturali del territorio in vista della prossima edizione de Il Maggio dei Libri, iniziativa nazionale sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’incontro, dal titolo “Verso Il Maggio dei Libri 2026”, si terrà giovedì 9 aprile alle ore 15:30 presso la Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara.

L’iniziativa nasce a seguito di un confronto diretto con la rete dei partner della Biblioteca del Vicolo e si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del dialogo tra le realtà che operano nel campo della promozione della lettura e della cultura in città.

L’obiettivo è quello di avviare un tavolo permanente di confronto tra i firmatari del Patto per la Lettura e tutte le associazioni, i gruppi informali, le case di quartiere e gli operatori culturali attivi sul territorio, con l’intento di costruire una programmazione condivisa e coordinata.

Tra i punti centrali dell’incontro:

• la condivisione di idee e progettualità in vista del mese di maggio;

• la creazione di un calendario unico degli eventi culturali, per valorizzare le iniziative e prevenire sovrapposizioni;

• il rafforzamento della rete territoriale e della collaborazione tra soggetti pubblici e privati impegnati nella diffusione della lettura.

La Biblioteca del Vicolo, nata anche grazie al sostegno del Centro per il libro e la lettura, intende proporsi come luogo stabile di incontro, coordinamento e progettazione culturale, favorendo un modello partecipativo e inclusivo.

L’invito è aperto a tutti i soggetti interessati a contribuire attivamente alla costruzione di una visione culturale condivisa per la città di Brindisi.

Per partecipare è richiesta la compilazione del form online al seguente link:

https://forms.gle/ggz95xoq3zKoKDcW6

Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp: +39 0831 1561076.

Biblioteca del Vicolo

Santa Spazio Culturale

Ex Convento di Santa Chiara

Via Santa Chiara, 2 – Brindisi