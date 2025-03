Nei giorni scorsi è stata effettuata la consegna dei lavori per la realizzazione di un nuovo parco pubblico con accesso da via Ugo Foscolo e via Falcone e Borsellino.

“La realizzazione di questo nuovo parco – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – interesserà da vicino i quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie che potranno beneficiare di un’area verde attrezzata dove trascorrere il tempo libero o fare attività fisica. Si tratta di un intervento che punta a migliorare la qualità della vita dei residenti e che si aggiunge alle opere infrastrutturali che vedranno presto la luce, a cominciare dall’area mercatale.”

Il progetto, per il quale l’Amministrazione Comunale ha stanziato 100 mila euro, prevede il recupero dell’area da tempo abbandonata e sottoutilizzata nota come Giardino Rubino che sarà trasformata in un parco pubblico privo di barriere architettoniche dotato di percorsi interni, impianto di illuminazione, casette pensate come aree picnic, zone studio, lettura o relax e con l’installazione di cestini per la raccolta delle deiezioni canine e dei rifiuti.

“Abbiamo consegnato – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – alla ditta che eseguirà i lavori l’area per avviare il cantiere che trasformerà questo angolo di verde incolto in un parco pubblico attrezzato. Questo intervento è un tassello del più generale processo di rigenerazione dei quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie che accoglieranno l’area mercatale, il parcheggio a servizio dell’ospedale, i percorsi ciclopedonali e, con una prospettiva temporale più ampia, la nuova sede del Fermi. Stiamo lavorando per un futuro sostenibile con al centro le esigenze dei cittadini.”

Intanto, sempre sul fronte del verde pubblico, proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria con le potature e la piantumazione di nuovi alberi, come avvenuto in Corso Umberto I, per sostituire gli esemplari abbattuti a causa della morte della pianta.

“Il verde pubblico – conclude l’Assessora al ramo Numa Ammaturo – è una risorsa preziosa per la Città non solo dal punto di vista ambientale, ma anche come occasione di socialità e per la pratica sportiva all’aperto senza vincoli di orario. La creazione di questo nuovo parco conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso l’ambiente. Contemporaneamente stiamo lavorando su più fronti per migliorare la qualità del verde esistente provvedendo anche alla piantumazione di nuovi alberi per arricchire e potenziare il patrimonio arboreo pubblico.”

COMUNICATO STAMPA

Comune di Francavilla Fontana