Il Comune di Brindisi, insieme ai Comuni di Mesagne, Latiano, Oria e Francavilla Fontana, ha avviato un percorso di valorizzazione del tratto della Via Appia Antica che attraversa il territorio brindisino. Lo ha fatto dapprima con una serie di intese con il Comune di Benevento e poi partecipando al bando Anci MediAree.

Questo rappresenta il punto di partenza per la condivisione di un percorso, unitamente alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, finalizzato alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa che costituisca un impegno ad avviare azioni di tutela e valorizzazione del tracciato della via Appia nel territorio brindisino.

Per valutare potenzialità e conoscenze, per creare consapevolezza e nuove sinergie, il Comune di Brindisi ha accolto la proposta dell’Università di Amsterdam con l’Università del Salento di un approfondimento scientifico attraverso un ciclo di incontri in diretta streaming con il coinvolgimento di tutti i Comuni e della Sabap su piattaforma streamyard.

Ogni evento sarà disponibile al pubblico su canale YouTube e/o pagina Facebook dei Comuni coinvolti.

Il percorso si intende pertanto un’occasione di confronto propedeutico, per i Comuni coinvolti insieme alla Sabap, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa che avrà come obiettivo quello di far emergere il valore storico-culturale ed identitario della Via Appia nel territorio brindisino.

APPIA PROJECT

Venerdì 29 gennaio

Inaugurazione dei Lavori

– Ing. Riccardo Rossi – Sindaco Brindisi e Presidente della Provincia di Brindisi

– Arch. Maria Piccarreta

– Dott. Massimo Bray – Assessore ai Beni Culturali della Regione Puglia

– Prof. Gert-Jan Burgers – Coordinatore Progetto Paneuropeo Heriland, Direttore Scientifico Museo Archeologico di Francavilla Fontana e Parco Archeologico di Muro Tenente

– Prof.ssa Grazia Semeraro – Docente di Archeologia Classica dell’Università del Salento

– Moderatore: Gianmarco Di Napoli – Direttore il7 Magazine/Senza Colonne

Venerdì 19 febbraio

Appia Project – Francavilla Fontana

– Avv. Antonello Denuzzo – Sindaco Francavilla Fontana

– Prof. Gert-Jan Burgers – Coordinatore Progetto Paneuropeo Heriland, Direttore Scientifico Museo Archeologico di Francavilla Fontana e Parco Archeologico di Muro Tenente

– Arch. Simone Quilici – Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica

– Moderatore: Gianmarco Di Napoli – Direttore il7 Magazine/Senza Colonne

Venerdì 26 febbraio

Appia Project – Oria

– Dott.ssa Maria Lucia Carone – Sindaco di Oria

– Prof. Gert-Jan Burgers – Coordinatore Progetto Paneuropeo Heriland, Direttore Scientifico Museo Archeologico di Francavilla Fontana e Parco Archeologico di Muro Tenente

– Prof. Francesco D’Andria o Prof.ssa Grazia Semeraro (Università del Salento)

– Moderatore: Gianmarco Di Napoli – Direttore il7 Magazine/Senza Colonne

Venerdì 26 marzo

Appia Project – Latiano

– Avv. Mino Maiorano – Sindaco di Latiano

– Prof. Gert-Jan Burgers – Coordinatore Progetto Paneuropeo Heriland, Direttore Scientifico Museo Archeologico di Francavilla Fontana e Parco Archeologico di Muro Tenente

– Alfonso Santoriello – Responsabile del Protocollo di Intesa della Rete dei Comuni della Via Appia Regina Viarum (Benevento), per conto del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno

– Moderatore: Gianmarco Di Napoli – Direttore il7 Magazine/Senza Colonne

Venerdì 30 aprile

Appia Project – Mesagne

– Dott. Toni Matarrelli – Sindaco di Mesagne

– Prof. Gert-Jan Burgers – Coordinatore Progetto Paneuropeo Heriland, Direttore Scientifico Museo Archeologico di Francavilla Fontana e Parco Archeologico di Muro Tenente

– Dott. Massimo Bray – Assessore ai Beni Culturali della Regione Puglia

– Dott. Christian Napolitano – Coordinatore Parco Archeologico di Muro Tenente

– Moderatore: Gianmarco Di Napoli – Direttore il7 Magazine/Senza Colonne

Venerdì 28 maggio

Appia Project – Brindisi

– Ing. Riccardo Rossi – Sindaco Brindisi e Presidente della Provincia di Brindisi

– Prof. Gert-Jan Burgers – Coordinatore Progetto Paneuropeo Heriland, Direttore Scientifico Museo Archeologico di Francavilla Fontana e Parco Archeologico di Muro Tenente

– Prof. Giuliano Volpe – ex Presidente del Consiglio Superiore per i Beni culturali e paesaggistici

– Moderatore: Gianmarco Di Napoli – Direttore il7 Magazine/Senza Colonne

Giovedì 10 giugno

Appia Project

Cerimonia di firma protocollo d’intesa Appia Project Brindisi