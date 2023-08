«Apprezziamo la sensibilità e la celerità con cui il Prefetto di Brindisi Michela La Iacona ha dato seguito alla richiesta di mediazione avanzata unitariamente da tutte le sigle sindacali dei metalmeccanici brindisini».

Lo dichiara la Fim Cisl Taranto Brindisi, attraverso il segretario generale Michele Tamburrano e l’operatore territoriale Celestino Bruni, al termine dell’incontro svoltosi questa mattina in Prefettura a Brindisi.

«L’autorevole intervento del Prefetto, che si è fatto portavoce delle nostre preoccupazioni, in merito agli impatti occupazionali e sociali legati alla decisione di chiudere il sito Dema di Brindisi e all’incertezza della vendita di DAR – proseguono segretario generale e operatore territoriale – ha contribuito in maniera determinante a far programmare entro la prima metà del mese di settembre un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy».

Per la Fim Cisl, sarà quello il luogo in cui provare a contrastare un piano industriale lacunoso e con un’infinità di inesattezze, perché le motivazioni della crisi non possono essere solo addotte al Covid o alla guerra, ma risiedono in una gestione fallimentare durata anni.

«Una gestione – ribadiscono anche in questa circostanza – che è stata capace di dilapidare 120 milioni di euro e la responsabilità di questo è da ricercare soprattutto in capo al fondo finanziario proprietario del gruppo che non ha vigilato a dovere. L’unica cosa certa è che la crisi non è da imputare alle maestranze».

Secondo i metalmeccanici della Cisl, non è possibile che, in un mercato come quello aerospaziale, che vede una crescita significativa in ogni suo settore per i prossimi venti anni, l’unica azienda che non riesce a programmare un futuro senza tagliare sul personale è la Dema.

«Il Prefetto Michela La Iacona ha espresso, altresì, l’invito a considerare l’Ufficio territoriale del Governo brindisino sempre aperto e disponibile per confrontarsi sugli esiti degli incontri in sede ministeriale. Questo – concludono Michele Tamburrano e Celestino Bruni – rappresenta per noi un supporto importante nel prosieguo della vertenza e ne sapremo far tesoro».

