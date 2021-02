Petizione smart: in sole due ore sono state raccolte migliaia di firme di lavoratori e utenza delle ASL di cui in oggetto chiedendo al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di esprimere una posizione in favore delle proroghe degli operatori Socio-Sanitari, da oggi in scadenza contrattuale.

Certi di un positivo riscontro, lavoratori e pazienti con grande dolore chiedono di non mandare via questi lavoratori insostituibili, soprattutto in questo periodo pandemico e dopo aver rischiato la propria vita e quella dei loro cari.

Meritiamo risposte!!!!! Non meritiamo di essere eroi al bisogno, usa e getta.

I lavoratori e i pazienti

delle ASL Brindisi e Bat