Accogliamo con enorme soddisfazione il riconoscimento della Via Appia quale sito inserito nel patrimonio dell’Unesco. Ora, e senza troppi indugi, per sfruttare al meglio le chance che al nostro territorio potranno sicuramente derivare da una fattiva gestione e valorizzazione della Regina Viarum, l’Amministrazione si attivi subito e riempia di contenuti questa grande opportunità per la città di Brindisi.

La direzione cittadina di Puglia Popolare plaude al buon esito che – grazie anche all’impegno profuso da quanti hanno lavorato affinchè si potesse raggiungere l’ambito traguardo – ha avuto la candidatura della Via Appia tra i siti patrimonio dell’Unesco. Al contempo, però, invitiamo il sindaco e il Consiglio Comunale, e la nuova Giunta comunale, che facciamo gli auguri di buon lavoro, a programmare nell’immediato futuro tutte quelle iniziative e attività che potranno risultare utili allo scopo, nell’ottica di una auspicata spinta verso maggiori margini di crescita turistico-culturale del territorio. E’ necessario che l’Amministrazione guidata dal sindaco Marchionna esca finalmente dal guscio e, ponendo fine a questo lungo periodo di stallo politico-amministrativo, si metta subito al lavoro, in controtendenza con quanto fatto in occasione del G7 (un evento di risonanza mondiale più unico che raro per il nostro territorio), quando si è riscontrata – non senza rammarico – la totale assenza di iniziative collaterali di preparazione all’avvento dei “grandi della Terra” durante lo scorso mese di giugno.

Serve, in definitiva, una decisa inversione di rotta e, sicuramente, l’occasione fornita dal prestigioso riconoscimento attribuito alla “nostra” Via Appia può rappresentare un ottimo banco di prova per un governo cittadino chiamato dagli elettori a promuovere gli interessi e la crescita del territorio.

Puglia Popolare