Con ordinanza dirigenziale n.182 del 19 giugno 2021 si dispone, da lunedì 21 al 26 giugno 2021 dalle ore 7 alle 15, la chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta e di fermata a tutti i veicoli, su via Del Mare nel tratto stradale compreso tra via Porta Lecce e corso Garibaldi.

La chiusura è funzionale allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria, da parte del Comune di Brindisi, della strada e dei marciapiedi di via Del Mare.

I veicoli in transito su via Lata, giunti all’intersezione con Via Fratti, avranno l’obbligo di proseguire diritto ed il seguente percorso alternativo: via Mattonelle, corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II e via F. Cosiglio ed anche viale Regina Margherita se residenti o autorizzati.

I veicoli in transito su via Spalato, giunti all’intersezione con la bretella di collegamento con via del Mare, avranno l’obbligo di proseguire diritto sulla direttrice di marcia in direzione della medesima Via Spalato.