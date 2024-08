Questa mattina, un contingente di squadre della colonna mobile provenienti da diverse regioni d’Italia si è radunato al porto di Brindisi, pronto a partire per la Grecia per offrire supporto nell’emergenza incendi che sta devastando il paese. L’imbarco è previsto per le ore 13:00, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi nelle zone più colpite.

L’intervento di supporto italiano arriva in un momento critico per la Grecia, che dalla giornata di domenica è stata colpita da numerosi incendi. Il fumo denso e la foschia hanno avvolto diverse aree della capitale, Atene, mentre le autorità continuano a lanciare avvertimenti sulle condizioni meteorologiche estreme che si prevedono persisteranno per il resto della settimana.

Il ministro della Protezione civile greco, Vassilis Kikilias, aveva già messo in guardia sulla possibilità di incendi a causa delle alte temperature, delle forti raffiche di vento e delle condizioni di siccità. Nella regione dell’Attica orientale, un vasto incendio nella città di Varnavas ha devastato una zona con numerose abitazioni sparse, producendo un tale volume di fumo da colorare il cielo di Atene di rosso.

Il contingente italiano si unisce agli sforzi internazionali per affrontare questa crisi, portando con sé attrezzature specializzate e personale esperto per supportare le operazioni di spegnimento e contenimento degli incendi.

La partenza dal porto di Brindisi sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale in situazioni di crisi e rappresenta un importante gesto di solidarietà dell’Italia nei confronti della Grecia.