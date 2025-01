Villa Castelli On Line APS è lieta di invitare tutti gli appassionati di lettura al primo Silent Reading Party, un’iniziativa dedicata a chi desidera ritagliarsi un momento di puro relax immergendosi tra le pagine del proprio libro preferito.

Domenica 19 gennaio 2025, dalle 16:00 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale di Villa Castelli (Via della Pace, 1), sarà possibile partecipare a questo evento unico nel suo genere.

Cosa ti aspetta? Un’atmosfera accogliente e rilassante, perfetta per concentrarsi sulla lettura e allontanare lo stress della quotidianità. Avrai l’opportunità di incontrare altri lettori, condividere le tue passioni e confrontarti con loro sulle tue ultime letture.

Cosa devi fare? È semplicissimo! Porta con te il libro che hai scelto e preparati a trascorrere un pomeriggio indimenticabile.

Un’occasione speciale per entrare a far parte della nostra comunità. Durante l’evento, sarà possibile iscriversi all’Associazione Villa Castelli On Line APS e diventare così parte attiva di un progetto culturale dinamico e coinvolgente.

Non perdere questa occasione per celebrare la lettura e conoscere nuove persone. Ti aspettiamo numerosi!

Per maggiori informazioni: villacastellionline@gmail.com