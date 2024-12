Si è conclusa con successo la seconda edizione del Premio Letterario “Una Piazza di Libri – Città di Villa Castelli”, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Villa Castelli On Line Aps e patrocinato dal Comune di Villa Castelli che si è svolto il 15 Dicembre scorso nell’aula consiliare.

Dedicata al tema “Contro ogni Muro – Le barriere sociali e culturali che alimentano la violenza di genere”, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi autori che, attraverso poesie e racconti, hanno affrontato una tematica di grande attualità e rilevanza sociale.

Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli, sono stati premiati i migliori lavori che hanno saputo esprimere, con sensibilità e profondità, la lotta contro ogni forma di violenza.

Un momento particolarmente toccante è stato la consegna del Premio Speciale “Giusy Fumarola”, dedicato alla memoria della giovane donna vittima di femminicidio, avvenuto il 1° settembre 2022 per mano del suo ex compagno. La figlia di Giusy, Jessica Hasani, ha consegnato il riconoscimento a Francesca Cavallo per la Sezione Poesia con “Io giaccio qui”, mentre per la sezione Racconti Brevi in premio speciale è stato assegnato a Leo Tenneriello con “Reset” e Silvia Brigante con “Sarà stato il marito?”.

Con questo premio, l’associazione Villa Castelli On Line intende promuovere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i generi, offrendo uno spazio di riflessione e confronto sulla violenza di genere.

La giuria composta da Leonardo Palmisano, Maria Pia Vigilante e Federica Marangio ha inoltre selezionato i migliori lavori, premiando così la creatività e la sensibilità degli autori.

Ecco l’elenco dei vincitori:

Sezione Poesia:

Primo premio: Antonio Curri con “Contro ogni Muro”

Secondo premio: Leo Tenneriello con “Muro contro Muro”

Terzo premio: Federica Cotugno con “Per non sopravvivere più”

Sezione Racconti Brevi:

Primo premio: Federica Cotugno con “Mai più ombra”

Secondo premio: Francesca Cavallo con “Adele mi stravolse la vita , io cancellai la sua per sempre”

Terzo premio: Claudia Girardi con “Sono Pronta”

La serata è stata arricchita da una serie di performance artistiche che hanno reso l’evento ancora più coinvolgente. Gli interventi teatrali di Domenico Giovane e Maria Antonietta Urselli, le note al pianoforte di Valerio Pignatelli e le intense letture di Francesco Cavallo hanno creato un’atmosfera suggestiva. Le coreografie della Scuola di Danza Bellanova, con le ballerine Adelaide Gallone, Dalila Carlucci, Luana Gigliola e Martina Miccoli che si sono esibite sulle note di “Sognando” di Mina, hanno aggiunto un tocco di grazia e leggerezza. A completare il tutto, un’esposizione di opere pittoriche di Francesca Cavallo, ispirate al tema del premio, ha offerto un’ulteriore occasione di riflessione. Desideriamo ringraziare Gianni Valente per le splendide fotografie e esprimiamo la nostra più sincera gratitudine a tutti i partecipanti e ai collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.