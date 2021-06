Sabato 3 Luglio e fino alla fine di Agosto, nel centro cittadino, il Comune di Villa Castelli provvederà all’accensione delle luminarie estive.

Fin dall’antichità la luce è stata considerata uno strumento utile agli uomini per fronteggiare le tenebre. Nell’immaginario collettivo essa rappresenta la vita che sboccia e l’amore che si manifesta ed è proprio per questo motivo che l’amministrazione comunale ha voluto le luminarie come simbolo di rinascita dopo il periodo di pandemia vissuta.

Le luminarie rappresentano un progetto di sinergia tra i commercianti e la città e con esse si vuole ridare vita e valore al centro che merita di essere vissuto.

Sabato 3 Luglio, inoltre, l’installazione luminosa sarà accompagnata da un momento musicale a cura di una street band e da artisti di strada.