“ Questa mattina è stata presentata la nuova Giunta Comunale nominata dal Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, sicuramente un passo fondamentale nella continuazione del mandato che, quasi tre anni fa, ha portato la coalizione di Centro Sinistra al governo della città “ – afferma Antonella Vincenti ( Coordinatrice Regionale Donne Pd – Segreteria Regionale ).

“ Assessori confermati, tre nuovi ingressi in giunta, decisioni prese per consolidare un percorso che si è anche reso difficile e tortuoso, sia per le enormi difficoltà finanziarie che per l’ emergenza pandemia, ma va valorizzato e migliorato, per traguardare tutti gli obiettivi previsti nel programma di coalizione e dare risposte alle istanze della città e della comunità“.

“ Nella nuova giunta di Centro Sinistra sono stati confermati i tre assessori uscenti, in quota Pd, Isabella Lettori, Tiziana Brigante (confermata Vice Sindaco), Oreste Pinto- continua Antonella Vincenti -, a dimostrazione dell’ ottimo lavoro svolto sinora dal nostro Partito, nel cercare di dare alla città e al territorio una dimensione nuova, una diversa idea e progetto di sviluppo.

Il Partito Democratico, quindi, con un ruolo centrale e fondamentale all’ interno del Centro Sinistra ma, anche e soprattutto, come “ propulsore“ di progettualità, azioni, sinergie, istanze, di cui , ora più che mai, ha bisogno la comunità brindisina “.

Di nuovo, un grande in bocca al lupo all’ Amministrazione Comunale brindisina, il Sindaco Riccardo Rossi, la giunta .

ANTONELLA VINCENTI

( Coordinatrice Regionale Donne Pd – Segreteria Regionale)