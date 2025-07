Vincenzo Assante è uno dei maggiori esponenti musicali della scena alternativa brindisina. L’esordio arriva con i mai dimenticati Blackboard Jungle negli anni ottanta con i quali ha pubblicato il vinile “Silver drops on Jesus SKull” per la High Rise di Federico Guglielmi nel 1989, album ristampato da Area Pirata in formato CD, con l’aggiunta di alcuni inediti, nel 2016. Nel 1992 il brano “Palabra de amor” viene incluso nella compilation “Punto Zero” della Toast Records.

Nello stesso anno il singolo è stato pubblicato su vinile in dimensione 7 pollici. Dopo lo scioglimento del gruppo, Vincenzo Assante ha promosso alcuni interessanti progetti musicali con testi in italiano, tra cui Manuelfangio, Il Soldato Timido e I Congiurati. Nel 2012 ha partecipato nell’album “Il diavolo sta nei dettagli” di Amerigo Verardi e Marco Ancona recitando alcuni passi tratti dell’articolo “Che cos’è questo golpe? Io so” di Pier Paolo Pasolini. Da gennaio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo primo album come solista “Più giovane di ieri”.

Da settembre del 2023, fa parte, in qualità di speaker radiofonico, della redazione della trasmissione radiofonica Radiazioni Cult, in onda su Ciccio Riccio. Parlare di Vincenzo Assante oggi significa ascoltare il suo rock intriso di musica d’autore. Una struttura musicale non scontata che infonde sentimenti, storie, origini e appartenenza. Le sue canzoni hanno la forza di essere ascoltate. Ti rimangono dentro. Hanno la capacità di colpire il cuore, grazie ai numerosi affreschi dipinti in musica.

Molte sue composizioni sono dedicate al territorio. La musica d’autore ci riconsegna Assante in stato di grazia, artistica e creativa, alle prese con l’ennesimo viaggio tra energia e romanticismo. Vincenzo Assante è come un vecchio amico che torna a trovarti a distanza di tempo con cui si possono passare bei momenti e ricordarli sempre.

Mercoledi 30 luglio alle 21.30 l’artista brindisino si esibirà al Picci Bar di Carovigno. Un cuore analogico e uno spirito vitale per un nuovo viaggio musicale attraverso trenta anni di canzoni originali e la presentazione dei nuovi brani “Tieni gli occhi aperti” e “Smettere di bere”. Vincenzo Assante, voce e chitarra, sarà accompagnato da Max Baldassarre (Valentina Gravili, T.O.E.L.) alla batteria, Giovanni De Leonardis (Oisin, I Congiurati) alla chitarra e Giacomo Esposito (Blackboard Jungle, Le Mecap, Elettromoca) al basso. Un concerto consigliato che attraverserà una produzione creativa ed affascinante made in Brindisi, dove le canzoni saranno valorizzate da un gruppo di eccellenti ed apprezzati artisti brindisini noti in tutto lo Stivale.

MARCO GRECO