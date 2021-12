Vincenzo Gatto è stato confermato Console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia per il quadriennio 2022-2025. I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” conferita con Decreto del Presidente della Repubblica.

Vincenzo Gatto, Laureato in giurisprudenza, da sempre è impegnato nell’ambito di associazioni con scopi artistico-culturali e sociali (è stato presidente della Pro Loco, del Lions Club di Mesagne, Dirigente e Vice Presidente della New Basket Brindisi).

Attualmente è Vice Direttore e Responsabile dell’Area Relazioni Industriali di Confindustria Brindisi, membro del board della Italy America Center of Commerce Pennsylvania and West Virginia e componente di comitati tecnici territoriali e nazionali; esperto in relazioni industriali e autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto del lavoro.

<< Confermeremo il nostro impegno per i giovani - ha dichiarato Gatto. Loro portano novità, forza, innovazione ed entusiasmo, noi portiamo vissuti, saperi, esperienza e competenze. Se uniamo i nostri talenti, possiamo – insieme - fare grandissime cose, con quel rispetto reciproco che spesso manca tra generazioni>>.

Il Consiglio Direttivo che guiderà il Consolato provinciale nel quadriennio 2022-2025 sarà così composto: Vincenzo Gatto (Console), Pietro Spalluto (Vice Console) Francesco Romanelli (Segretario), Virgilio Gennari (Tesoriere), Eupremio Pica (Responsabile anagrafica), Nunzio Semeraro, Pasquale Magrì, Giovanni Guadalupi, Antonino Costanzo (Consiglieri).

FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA