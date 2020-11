Viola(ta) e le altre (storie) , è un evento on line di sensibilizzazione che si terrà il 25 novembre alle ore 18 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donna. Evento della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica da sempre in prima linea nell’Arte e nel Sociale e fortemente voluto e organizzato dal coreografo Vito Alfarano, la danzatrice Stefania Catarinella e il service provider Marcello Biscosi.

Un live talk moderato da Marcello Biscosi, speaker del network radiofonico Ciccio Riccio, che dialogherà con i vari ospiti che parleranno delle loro “storie”: rappresentanti di centri antiviolenza che svolgono un ruolo importante a sostegno delle donne, ma anche artisti, tra i più sensibili al tema, che, attraverso i loro lavori, la loro arte, forniranno la propria esperienza sul tema, raccontando, appunto le loro (storie).

L’evento è patrocinato dal Teatro Pubblico Pugliese e si svolge in collaborazione con Ciccio Riccio, l’Ass.ne Balletto città di Rovigo compagnia Fabula Saltica e La Fabbrica Dello Zucchero di Rovigo, il CAV La Lu.N.A. della Coop. Sociale Artemide di Latiano (BR) e la Coop. Soc. Il Faro di Brindisi allo scopo di raggiungere un quanto più ampio pubblico in un momento storico in cui i teatri, e tutti i luoghi artistici e culturali sono chiusi e continuano a lottare per affrontare l’impatto devastante che la pandemia ha avuto sul settore.

La violenza sulle donne o violenza di genere è un fenomeno ampiamente diffuso in tutto il mondo.

Molto spesso è legata alla disparità strutturale tra uomo e donna all’interno della società.

Con violenza di genere non ci si riferisce solamente alla violenza fisica e sessuale, ma anche a quella psicologica, economica e agli atti persecutori come lo stalking. A prescindere dalle cause e fattori che portano al verificarsi di violenza, ciò che ne consegue è una condizione di privazione, isolamento ed annullamento della dignità della persona.

La donna vittima, spesso, si sente sola ed ha paura di venire allo scoperto e denunciare per paura delle ritorsioni/conseguenze. Molto spesso i maltrattamenti si consumano all’interno di contesti familiari, in casa, in quelli che dovrebbero essere luoghi in cui sentirsi sicuri e protetti.

A questo proposito, l’emergenza generata dall’epidemia del coronavirus ha visto negli scorsi mesi un aumento del fenomeno. Le disposizioni normative di distanziamento sociale messe in atto dal governo per contenere la diffusione dei contagi, hanno fatto si che il numero dei casi di violenza aumentasse. Le vittime si sono ritrovate “prigioniere” in casa e la condizione di isolamento si è inoltre dimostrata un ostacolo per l’azione di intervento, sostegno e accoglienza delle donne da parte dei centri specializzati.

L’AlphaZTL porterà la propria esperienza sul tema della violenza di genere parlando di Viola(ta), una performance di danza contemporanea in co-coproduzione con l’Ass.ne Balletto Città di Rovigo che andrà in scena il prossimo 21 marzo 2021 al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi nella rassegna “Brindisi in scena”.

Viola(ta) è uno spettacolo di Teatro Danza (https://vimeo.com/428139290) che affronta il tema della violenza senza ipocrisie ma anche senza vittimismi perchè vuole rivolgersi a tutti. “Si sarebbe dovuto portare in scena anche quest’anno ma le misure del dpcm ci hanno costretto a non esibirci” – riferisce il coreografo Vito Alfarano. Ma non abbiamo voluto concedere al virus anche il nostro silenzio e, dunque, abbiamo voluto organizzare questo evento on line. Un’occasione per ritrovarsi e parlarsi, facendo rumore, tutti insieme, per non far sentire sole le donne vittime di violenza.

In Viola(ta) e le altre (storie) offriremo una visione incentrata non soltanto sulla donna come vittima di violenza, ma anche sul ruolo dell’uomo, dell’educazione che deve ricevere dalla famiglia, dalle donne di casa: mamma e sorelle, per iniziare.

Incontreremo, dunque, on line chi si occupa a scopo preventive di questi uomini i cd. “lupi”.

All’evento parteciperanno: Daniela Lucato, attrice e regista autrice del cortometraggio My name is Samy; la dott.ssa Alessandra Kustermann che ha creato Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, il primo centro antiviolenza pubblico; Vito Alfarano coreografo di Viola(ta) e Stefania Catarinella che la interpreta; il CAV LA LUNA della Coop. Sociale Artemide con l’Avv.to Stefania Pasimeni ; Silvia Paradiso Presidente della Cooperativa Sociale IL FARO con il video MI AMA VERAMENTE QUANDO realizzato durante il progetto Erasmus+ “Social pARTicipA(c)TION; la Dott.ssa Anna Coppola De Vanna dell’ass.ne C.R.I.S.I. col progetto DALLA PARTE DEL LUPO e la Dirigente della Provincia di Brindisi Fernanda Prete.

Viola(ta) e le altre (storie) si svolgerà online il 25 novembre alle ore 18 in diretta streaming dalla pagina facebook della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica in cross posting delle pagine facebook del Teatro Pubblico Pugliese, l’emittente radiofonica Ciccio Riccio, della Fabula Saltica, della Fabbrica Dello Zucchero, della Coop. Sociale Artemide e Coop. Soc. Il Faro.

La AlphaZTL vuole abbattere quelle barriere che non permettono l’integrazione sociale. Lo scopo è quello di dare voce a minoranze, a volte oggetto di pregiudizi, facendo arrivare l’eco quanto più lontana possibile. La AlphaZTL si occupa di danza contemporanea, videodanza, documentari, laboratori artistici nel sociale, progetti contro la dispersione scolastica e di educazione alla legalità. Grazie alla volontà del coreografo e direttore artistico Vito Alfarano, la AlphaZTL opera a livello internazionale, riceve importanti riconoscimenti e produce progetti che vedono la danza e altre forme d’arte svilupparsi attraverso argomentazioni legate a tematiche sociali come la violenza sulla donna, detenzione, sordità, immigrazione, disabilità, isolamento.

Per saperne di più: https://www.alphaztl.com/it/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2835169170071396?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D