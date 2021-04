I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di apposito servizio mirato al contenimento della diffusione del virus Covid–19, hanno denunciato un 40enne e una 36enne del luogo, in quanto, nonostante si trovassero in isolamento fiduciario per positività al Covid-19, hanno consentito l’ingresso nella loro abitazione di alcuni elettricisti, senza informarli preventivamente di essere sottoposti alla citata osservazione sanitaria.

Ad Erchie, invece, i Carabinieri della locale Stazione, hanno sanzionato amministrativamente un 32enne e una 21enne del luogo, per aver violato le misure imposte dal D.P.C.M. per il contenimento della diffusione del Covid–19. In particolare, i militari hanno appurato che la ragazza era intenta a usufruire della “doccia solare” presso l’associazione sportiva di proprietà dell’uomo, in violazione delle suddette normative vigenti.