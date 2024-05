Nel pomeriggio di oggi, una violenta lite è scoppiata in un cantiere navale a Brindisi, lasciando due lavoratori feriti e ricoverati in ospedale. Il più grave dei due, un uomo di 40 anni, è stato colpito al torace e alla gamba, ed è attualmente in prognosi riservata presso l’ospedale “Perrino”. L’altro operaio ha riportato ferite alla mano.

Entrambi i feriti sono dipendenti della società che gestisce il cantiere, e secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe avvenuto a bordo di una barca in fase di ristrutturazione.

Gli agenti della squadra mobile di Brindisi sono già sul caso, impegnati nella ricostruzione degli eventi. Al momento, non è ancora stato confermato se il 40enne è stato ferito con un coltello o con un altro strumento presente nel cantiere.