La Virtus Francavilla Calcio e la ASL di Brindisi uniscono le forze per una nuova iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione del sangue, un gesto semplice ma fondamentale per la vita di molti cittadini.

L’incontro si terrà lunedì 30 marzo alle ore 11.00 nella sede della direzione generale della Asl Brindisi in via Napoli 8, alla presenza dei vertici societari biancazzurri e dei rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale. Un momento di confronto, impegno e responsabilità condivisa, guidato dal messaggio che accompagna la campagna:

“In campo e nella vita: donare è la nostra vittoria più grande.”

L’obiettivo è rafforzare la cultura della donazione, promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole e testimoniare il ruolo sociale dello sport come veicolo di valori, solidarietà e comunità.

Virtus Francavilla Calcio

• Antonio Magrì – Presidente

• Domenico Donatiello – Vicepresidente

• Vittorio Orlando – Direttore Generale

• Mariano Fernandez – Direttore Sportivo

• Gianluigi Ancona – Responsabile Marketing e Comunicazione

• Roberto Taurino – Allenatore

• Franco Sosa – Capitano Virtus Francavilla

ASL Brindisi

• Dott. Maurizio De Nuccio – Direttore Generale

• Avv. Loredana Carulli – Direttore Amministrativo

• dott. Vincenzo Gigantelli – Direttore Sanitario

• Dott. Domenico Pastore – Dirigente Responsabile Ematologia

• Dott.ssa Maria Antonietta Miccoli – Dirigente Responsabile Centro Trasfusionale

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra istituzioni, territorio e mondo dello sport, con l’obiettivo comune di diffondere un messaggio di altruismo e responsabilità collettiva.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI