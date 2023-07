Prende il via la stagione 2023/2024 dei biancazzurri che si ritroveranno alla Nuovarredo Arena il 17 luglio per il raduno nel quale verranno effettuati i primi test medici ed atletici.

Il 31 luglio partenza per il ritiro che verrà effettuato in Toscana a Sansepolcro (AR) dove i biancazzurri resteranno fino al 6 agosto. La squadra soggiornerà presso l’Hotel Borgo Palace di Sansepolcro. L’1 Agosto amichevole contro la Ssd Città di Teramo alle ore 17.00. Il 4 agosto invece triangolare presso lo “stadio Buitoni” di Sansepolcro contro il Vivi Altotevere Sansepolcro e l’SS Arezzo.

Ieri intanto è stato presentato il nuovo tecnico biancazzurro Alberto Villa.

Di seguito il video della conferenza stampa