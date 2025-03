L’arte incontra la natura con VISIONI Wildside, un’iniziativa unica che trasforma il territorio in un laboratorio creativo dedicato alla sostenibilità, all’ambiente e alla rigenerazione urbana.

Il collettivo VISIONI, in collaborazione con The Qube / Molo 12, Brindisi Wildside, Santa Spazio Culturale e Brindisi Colmare, con il supporto di Puglia Creativa, BJCEM, WWF Brindisi, Plastic Free Brindisi, Cetri-Tires, Green Independence e il Centro Fauna Selvatica di Brindisi, lancia una call for artists aperta a tutte le forme d’arte.

L’evento si terrà a Brindisi dal 18 aprile al 4 maggio 2025 presso Santa Spazio Culturale e ospiterà una mostra collettiva, talk, laboratori e performance.

Un’opportunità per gli artisti

La call è aperta a pittori, scultori, fotografi, designer, performer, musicisti, videomaker e artisti digitali che vogliono esplorare il rapporto tra arte e natura, contribuendo con opere che sensibilizzino il pubblico su tematiche ambientali ed ecologiche.

Scadenza per la candidatura: 10 aprile 2025

A chiusura dell’iniziativa, il 4 maggio 2025, gli artisti avranno la possibilità di partecipare a un’asta finale presso Santa Spazio Culturale, dove le opere potranno essere messe all’incanto con le stesse modalità di ripartizione dei proventi.

Come partecipare

Gli artisti interessati possono candidarsi compilando il form disponibile al link lnk.bio/visioni.wav entro il 10 aprile 2025.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il modulo di candidatura, è possibile visitare i canali ufficiali di VISIONI.

🌿🐬♻ VISIONI Wildside – Arte, Natura e Sostenibilità al centro della scena

Email: visioni.mailbox@gmail.com

Social: https://www.instagram.com/visioni.wav

Link alla call: lnk.bio/visioni.wav