Continua la striscia vincente la Olio Pantaleo Fasano che nel Palazzetto di Vasto si impone sul Tenaglia Abruzzo Altino con un secco 3-0. Vittoria che porta le fasanesi ad un solo punto di distanza dalla quinta posizione,che permette di non affrontare i playout.

Gara che ha visto le fasanesi dirigere le danze della gara dall’inizio alla fine, nonostante i vari tentativi,sempre rintuzzati,della squadra abruzzese,mantenendo l’inerzia del macht. MPV dell’incontro l’opposto finlandese Piia Korhonen, autrice di 21 punti col 51% in attacco. Le fanno eco i 13 punti di Candela Sol Salinas (44%) gli 8 di Claudia Provaroni, e i 5 punti messi a segno da Federica Piacentini. Per l’abruzzesi, in doppia cifra solo Viktoryia Siakretava con 15 punti (37%), positivo l’ingresso di Alice Trampus con 8 punti (46%), sei punti a testa per Dalila Marchesini e Adji Astou Ndoye, troppo poco per avere ragione del team del Presidente Abate

Un successo che rinfranca l’ambiente gialloblu che di fatto apre la strada ad una nuova parte del campionato che probabilmente potrebbe decidersi con le prossime due gare, dove le fasanesi sfideranno Altamura e Offanengo.Vittoria di gruppo grazie ad una grande prestazione corale.

Entusiasta, a ben ragione, l coach fasanese Paolo Totero.

“Siamo venuti qua con le idee chiare, come anche nelle partite precedenti. Posso fare i complimenti alle mie ragazze per la bella prestazione di oggi e non solo, ma soprattutto per come stanno lavorando. Questa vittoria è frutto anche di un grande lavoro dello staff tecnico e societario che ci sta permettendo di migliorare gara dopo gara. E tutto questo le ragazze lo stanno dimostrando in campo, entrando concentrate e aggressive, che è quello che deve fare una squadra di questo calibro. Noi ci giochiamo ogni partita, per portare il massimo risultato. Poi è normale che l’avversario fa comunque la sua parte. Oggi l’obiettivo era mettere tanta pressione dall’inizio e ce l’abbiamo fatta”.

Prossimo incontro il big match di Natale con il derby contro la Panbiscò Altamura che si giocherà presso il Pala Vigna Marina di Fasano il prossimo 26 dicembre.



Tenaglia Abruzzo Altino Volley–Olio Pantaleo Volley Fasano: 0-3

(21-25; 22-25; 17-25)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley: Sassolini 3, Marchesini 6, Siakretava 15, Murmann 4, Polesello 2, Bagnoli 1, Tesi (L), Trampus 8, Ndoye 6, Monaco 2, Fini (L), Passaro, Farelli. All. Ingratta.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 4, Salinas 13, Piacentini 5, Korhonen 21, Provaroni 8, Franceschini 2, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.

Arbitri: Bosica, De Orchi.

Note: Durata set: 25′, 30′, 24′; Tot: 79′.

Mvp: Piia Korhonen.



Top scorers: Korhonen P. (21) Siakretava V. (15) Salinas C. (13)

Top servers: Muzi M. (2) Siakretava V. (2) Piacentini F. (1)

Top blockers: Franceschini L. (2) Korhonen P. (2) Piacentini F. (1)

Classifica:

Cda Volley Talmassons Fvg 35, Valsabbina Millenium Brescia 28, Nuvolì Altafratte Padova 28, Futura Giovani Busto Arsizio 22, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Clai Imola Volley 16, Panbiscò Leonessa Altamura 14, Trasporti Bressan Offanengo 13, Volley Modena 5.

Giada Amatori