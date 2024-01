Approda anche nel Salento la presentazione del libro “Vivo da Vivo” di Carlo Massarini, conosciuto ai più anche come Mister Fantasy, dal nome della trasmissione tv che gli ha dato la notorietà. Dopo la tappa a Lecce, prevista il 25 gennaio alle 18.30 nella Sala del Ristorante dell’ex Convitto Palmieri, in piazzetta Carducci, cresce l’attesa per l’evento del 26 gennaio alle 18.30, quando il noto conduttore tv sarà nella Sala della Colonna Romana di Palazzo Granafei Nervegna, in via Duomo 20.

Ad organizzare gli eventi è ViaVai eventi, guidata da Giuseppe Briganti, con il patrocinio di Regione Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Teatro pubblico pugliese, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Biblioteca Bernardini, Festinamente, Libreria Palmieri, di Città di Brindisi e Libreria Mondadori di Brindisi. Le presentazioni saranno curate dai giornalisti e critici musicali Eraldo Martucci a Lecce e Mimmo Saponaro a Brindisi.

Nel libro Carlo Massarini illustra con grandi foto scattate da lui stesso e pubblicate senza ritocchi e con uno stile emozionale ben 120 concerti che si sono svolti in tutto il mondo negli ultimi tredici anni, dando voce ad artisti e a generi musicali profondamente diversi tra loro, ma che hanno fatto vivere agli spettatori notti magiche e momenti memorabili.

Le parole di Anna Calvi che si leggono nelle prime pagine danno il senso di tutta l’opera: “Credo che un live non debba essere la rappresentazione fedele di un disco. Il live è una belva vivente che prende forma in quel preciso istante con quel gruppo di persone e il momento che si viene a creare insieme”.

Il libro è definito “un foto-racconto di 120 concerti in un’epoca musicale in cui tutto è ancora possibile, e non ci sono più confini”.

A impreziosire l’opera è la prefazione di Vasco Rossi che scrive: “Solo sul palco mi sento veramente presente, nell’attimo, nell’adesso… Scrivo canzoni per comunicare. Dal vivo è il modo più diretto per farlo e ho scelto il rock come mezzo di espressione, perché dà libertà di interpretare anche con il corpo, a gesti, sguardi, mosse, provocazioni. Anche i miei ehhh… hanno il senso che gli do io: ironia, nostalgia, ammonimento o rabbia, dipende”.

“E’ dal vivo che i poteri della musica si manifestano più intensamente”, fa notare Carlo Massarini nella sua prefazione. “Vivo dal vivo 2010-2023 è un diario visuale e un racconto emotivo, un po’ da pro e un po’ da fan, di centoventi concerti degli ultimi tredici anni, pandemia inclusa”.

Carlo Massarini consegna alla storia un libro-gioiello da leggere e custodire gelosamente perché entra a pieno titolo nella storia della musica a livello mondiale. E così cresce l’attesa per gli eventi di Lecce e Brindisi.

Carlo Massarini

Vivo dal vivo

Con prefazione di Vasco Rossi

Rizzoli Lizard