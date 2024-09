I problemi che interessano la sanità pubblica della provincia di Brindisi giungono da lontano e richiedono unità di intenti ed un approccio estremamente efficace da parte di chi dirige l’Azienda Sanitaria. Esattamente ciò che sta facendo, sin dal suo arrivo, il direttore generale Maurizio De Nuccio, con risultati che sono già evidenti. Certo, c’è ancora tantissimo lavoro da svolgere, ma il commissariamento non è la soluzione ideale. Anzi, appare strumentale e forse giustificato da finalità che vanno oltre le polemiche sulla gestione della struttura di riabilitazione di Ceglie Messapica. Del resto, è ben noto a tutti che stiamo parlando di una questione che affonda le sue radici nel tempo e la cui soluzione richiede equilibrio ed un approccio manageriale. Esattamente ciò che il dg De Nuccio dimostra quotidianamente nella gestione della sanità del nostro territorio. Un motivo in più per respingere con decisione qualsiasi ipotesi di commissariamento dell’Asl brindisina e per invitare il dott. De Nuccio a proseguire il suo lavoro, nell’interesse delle nostre comunità.

Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia