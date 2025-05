Cinque giorni per incontrarsi attraverso il canto, ascoltare voci antiche che si rigenerano nel presente, esplorare il suono come luogo di relazione e memoria collettiva. La residenza Voci in Ascolto, ideata da Davide Ambrogio in collaborazione con la World Music Academy, torna a San Vito dei Normanni (BR) per la sua terza edizione, dal 4 all’8 giugno 2025.

Il progetto Voci in Ascolto mette al centro il canto di tradizione orale come pratica viva, condivisa, in cui la trasmissione non è solo passaggio di repertori, ma esperienza incarnata e comunitaria. Attraverso il lavoro laboratoriale e l’incontro con artisti e ricercatori provenienti da diversi contesti culturali, la residenza indaga la voce come luogo di risonanza tra corpo e memoria, come strumento di ascolto reciproco e costruzione collettiva di senso.

Accanto al lavoro laboratoriale, cuore della residenza, il programma si apre ogni sera al pubblico con una serie di eventi aperti, invitando la comunità locale e gli appassionati a vivere momenti preziosi di incontro con artisti, ensemble e studiosi che fanno della voce il loro strumento di ricerca.

Nel corso delle prime due edizioni, Voci in Ascolto ha ospitato nomi importanti del panorama italiano e internazionale come Rachele Andrioli e Coro a Coro, Concordu e Tenore de Orosei, Fabrizio Piepoli, Danilo Gatto, Manu Theron e Damien Toumi, Giulia Prete, Massimiliano Morabito, Biagio De Prisco con Luigi Matrone e Giocondo Picarello, Enza Pagliara, Dario Muci e Alessia Tondo che con Davide Ambrogio hanno portato in scena il live “L’anno più felice della mia vita” dedicato ad Alan Lomax.

I talk

Il ciclo di incontri pubblici si apre il 4 giugno con il talk di Marco Lutzu, etnomusicologo tra i massimi esperti in Italia di pratiche musicali tradizionali e religiose. Con “Visualizzare le culture musicali” (ingresso libero), Lutzu introduce il pubblico all’etnomusicologia audiovisiva, offrendo uno sguardo lucido e appassionato sulla rappresentazione e la trasmissione dei patrimoni sonori.

Il 5 giugno è la volta di Albert Hera, performer e formatore di fama internazionale, noto per il suo approccio innovativo alla voce come strumento narrativo. Il suo talk “Il canto in cerchio” (ingresso libero) esplorerà la forza trasformativa del canto collettivo, tra improvvisazione e ascolto profondo.

I concerti

La Cripta di San Biagio, gioiello storico e artistico del territorio, ospiterà il 6 giugno (ingresso 10 euro) il concerto dell’ensemble georgiano Adilei, custode dell’antico canto polifonico maschile caucasico, e del Duo d’AltroCanto (Giulia Prete ed Elida Bellon), da anni impegnato nel rinnovare il canto di tradizione orale italiana ed europea con sensibilità e rispetto.

Il 7 giugno, presso il TEX – Il teatro dell’ExFadda (ingresso 10 euro), si esibiranno le Vushë Grash, voci di donne arbëreshë provenienti da Lungro (CS), che intrecciano suoni antichi e storie migranti, e Totarella (che sarà presente con Paolo Napoli, Rocco Adduci e Saverio Marino), gruppo di ricerca musicale attivo nella rivalutazione del patrimonio musicale dell’Italia centro-meridionale, tra zampogne, flauti e tamburi.

L’8 giugno, alle ore 18:00, il palco del TEX ospiterà il concerto finale dei partecipanti alla residenza, frutto del lavoro collettivo guidato da Davide Ambrogio e Giulia Prete. Subito dopo, una festa aperta a tutti, tra brindisi, musica e danza, per celebrare l’incontro e l’ascolto.

_

Biglietti disponibili su TicketSMS

Info: 3208038588