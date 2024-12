Il Comune di Fasano, capofila del progetto Herald (Herald Encourages and Reshapes the Arts’ Longevity and Develpoment), è lieto di annunciare il workshop intitolato “Il Teatro Civile tra Italia e Albania: educare alla consapevolezza umana e sociale attraverso l’arte”, che si terrà il 6 dicembre 2024.

Finanziato dal Programma IPA South Adriatic 2021 – 2027, il Progetto Herald ha l’obiettivo di migliorare e ampliare le relazioni tra professionisti e operatori attivi nel campo delle Performing Arts, creando una vera e propria community che fornisca loro maggiori opportunità commerciali, e ponendo le basi per la creazione di future produzioni culturali e artistiche. Il progetto transfrontaliero mette in rete il Comune di Fasano, il Comune di Argirocastro (Albania), il Consorzio Puglia Culture, e il Teatro Comunale di Podgorica (Montenegro).

Il ricco programma della giornata prevede, a partire dalle ore 9.00 in Sala di rappresentanza di Palazzo di Città, l’inizio dei lavori con gli interventi di:

Francesco Zaccaria, Sindaco del Comune di Fasano;

Eraldo Breshani, Responsabile del Settore Coordinamento all’Integrazione Europea e Aiuti Esterni;

Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture;

Cinzia Caroli, Assessore alla Cultura del Comune di Fasano;

Sandra Capozzi, Responsabile del Progetto Herald per il Comune di Fasano;

Lino Manosperta, Responsabile del Progetto Herald per Puglia Culture;

Blerina Duka, Responsabile del Dipartimento di Urbanistica del Comune di Argirocastro;

Marisela Peçi, Responsabile del Coordinamento Integrazione Europea e Aiuti Esteri del Comune di Argirocastro.

A seguire si aprirà la discussione con rappresentanti e studenti sul tema “Il Teatro Civile tra Italia e Albania: educare alla consapevolezza umana e sociale attraverso l’arte”, con i contributi di:

Teresa Cecere, direttrice artistica e formatrice teatrale dell’Associazione “Senza Confine”;

Mimmo Capozzi, direttore artistico del Teatro Sociale di Fasano;

Lejda Celi, direttrice del Teatro di Argirocastro;

Cinzia Cupertino, docente di lettere e referente del progetto OFFPRESS;

Gli studenti delle scuole superiori di Fasano.

In questa sessione i partecipanti avranno l’occasione di conoscere e approfondire la visione strategica del progetto HERALD e le modalità di attuazione del programma di collaborazione interculturale, incentrato sull’esperienza del teatro civile quale elemento di connessione tra le culture italiana e albanese, promuovendo il teatro civile anche come strumento di educazione alla cittadinanza attiva.

Nella sessione pomeridiana, a partire dalle ore 15.00, al Teatro Sociale si svolgerà il Dibattito confronto sul tema “L’importanza del Teatro Civile per la formazione di una consapevolezza pubblica cosciente e responsabile”, con il seguente programma:

– Omaggio a Ismail Kadaré, performance live a cura dei ragazzi del progetto di formazione pre-accadamica FutUra di SenzaConfine per Katharà;

– Teresa Cecere, direzione artistica SenzaConfine e formatrice teatrale;

– David Marzi, direzione artistica SenzaConfine ,attore, drammaturgo e regista: il progetto teatrale

“Onora il padre – Ndero Babane” tra storia e tradizione italiana e albanese;

– Gabriella Cavallo, docente di laboratori tecnici di grafica e comunicazione, esperta nel campo

dell’arte e della comunicazione visiva: l’utilizzo dell’immagine per sensibilizzare su tematiche di

attenzione sociale, il progetto fotografico Eterea e la webserie #PRIMAVERA – Presentazione video a cura di alcuni studenti ed ex studenti dell’IISS Salvemini;

– Alessandro Fiorella, docente, formatore teatrale e regista, direttore artistico del Concorso Teatrale Internazionale “Tiziana Semerano” e di Officina del Sole: Teatro Civile – Voci di Resistenza e Umanità. Breve performance teatrale a cura dei ragazzi di Officina del Sole.

– Francesco Conte, documentarista: il racconto civile tra sguardo cronachistico e voci di strada. Il

progetto Atopos un viaggio che parla di identità territoriale dall’Italia all’Albania. (Intervento a

distanza, in collegamento da Londra);

– Vito Alfarano, direttore artistico Compagnia di Arte Dinamica AlphaZTL: Arte e Sociale con un

focus Danza in Carcere;

– Erjon Hinaj, attore e regista albanese: la cooperazione Italia-Albania in vista di un comune

obiettivo di promozione sociale attraverso percorsi artistici di formazione e produzione

– Performance di anteprima del progetto di coproduzione teatrale italo-albanese “Onora il padre – Ndero Babane” a cura di SenzaConfine con Maria Barnaba, Ginevra Ciuni, Lajda Celi, Serena Osma.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a questa giornata di scambio culturale e artistico, volta a rafforzare i legami tra Italia e Albania attraverso il potere del teatro civile.

Il workshop è ad ingresso libero

Ufficio Stampa

Città di Fasano