Di certo non sarà un agosto fuori dal tunnel del divertimento. Al contrario, sarà quello giusto per venire a ballare a Fasano. Che fantastica storia è la vita (estiva) della nostra città.

I primi nomi del cartellone di eventi estivi 2022 sono davvero «Wow». Agosto sarà il mese del duo Francesco De Gregori-Antonello Venditti e di Caparezza.

I due artisti romani saranno in concerto in piazza Ciaia il 19 agosto per un tour storico che vedrà insieme sullo stesso palco i due maestri della musica leggera italiana, mentre il cantautore di Molfetta sarà al Parco archeologico di Egnazia il 7 agosto. Venditti-de Gregori è un evento targato Luce Music Festival, mentre Caparezza è targato Locus Festival (per entrambi i concerti prevendite al via nei prossimi giorni su ticketone) e al momento sono le uniche date pugliesi dei tre celebri e amatissimi artisti.

Ecco i primi grandi nomi del programma di «Wow, Fasano!». Come sempre, da giugno a settembre, sarà un’estate di eventi speciali tra musica, teatro, cinema, con appuntamenti imperdibili. Da piazza Ciaia al Parco archeologico di Egnazia, dalle marine di Savelletri e Torre Canne al Minareto di Selva, tutto il territorio di Fasano sarà il palcoscenico di artisti di successo internazionale.

Il cartellone completo di «Wow! Fasano» sarà svelato nelle prossime settimane, ma intanto i primi artisti lasciano già a bocca aperta. «Parlare di concerti, gioia e divertimento in questo periodo di guerra potrebbe sembrare inappropriato – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. È un periodo angosciante, una notte crucca e assassina, come canta De Gregori in uno dei suoi brani più belli e amati, e il nostro pensiero va a quanto sta succedendo in Ucraina. Ma ci auguriamo che presto possa tornare a suonare per tutti la dolce melodia della musica, al di là degli orrori della guerra».

Ci auguriamo che presto «torneremo ancora a cantare», dice sempre De Gregori: «Questi due concerti sono alcune delle ciliegine sulla torta di grandi eventi che abbiamo in programma per la prossima estate – dice il primo cittadino –, un calendario che, come già successo negli anni precedenti, coinvolgerà tutto il territorio all’insegna di quello che è stato e sempre sarà il nostro obiettivo: la valorizzazione dei nostri luoghi più belli per rendere speciale ogni sera d’estate con eventi di qualità e una offerta varia che abbraccerà tutte le forme d’arte e tutti i generi».

Il calendario, in fase di definizione, sarà completato con spettacoli, concerti, rappresentazioni per grandi e piccoli e per tutta la famiglia.

«Dopo i 100 appuntamenti dello scorso anno, tra cui i grandi concerti in piazza Ciaia e a Egnazia, vogliamo che anche la prossima estate sia piena di allegria e spensieratezza, della gioia che la musica, il teatro, le arti, infondono – dice il primo cittadino –. Presto sveleremo gli altri grandi eventi in programma per un cartellone che prevede appuntamenti a misura di ogni età e di ogni inclinazione affinché tutti possano sentirsi parte della nostra estate». Un’estate, come sempre, davvero «Wow».

Ufficio Stampa

Città di Fasano