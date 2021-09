Il grande teatro, la musica di qualità e il talento di giovani artisti. L’edizione 2021 di «Wow!Fasano» continua a settembre con tre appuntamenti nel fine settimana. Protagonista sarà il parco rupestre di Lama d’Antico. Si parte venerdì 10 settembre con l’ultimo evento della rassegna «Teatro sotto le stelle» organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

L’appuntamento è alle 21.00. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano in uno show di cui sono interpreti e autori, coadiuvati dalla Jazz company del maestro Gabriele Comeglio.

Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”: il divertimento è predominante, ma non mancheranno momenti di profonda emozione.

Info e biglietti al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/massimo-lopez-tullio-solenghi-show-fasano?fbclid=IwAR1mbXxzCkqSSDp_AwPuVps6lyQRNAcAa4km6wRDH0Jd5_PTAOTUwVSvA5A

Oppure nel punto vendita autorizzato Ciaotickets a Fasano: Tabaccheria CINQO – via Adami, 27.

Sabato 11 Settembre, sempre al parco rupestre di Lama d’Antico, si prosegue con la rassegna Fasanomusica sulle note e sulla poesia delle musiche di Ennio Morricone.

Un evento spettacolare, un omaggio al grande maestro scomparso un anno fa, con l’orchestra da camera di Roma diretta da Vincenzo Mariozzi, con Andrea Di Mario trombettista, più volte in passato diretto collaboratore da solista del maestro Morricone e Francesco Marcozzi al violoncello.

Biglietti disponibili su: www.fasanomusica.com. Prevendita anche nella Cartolibreria Carparelli (corso Vittorio Emanuele, 20, Fasano), Info: 379 1131848 e fasanomusica@libero.it

Domenica 12 settembre il weekend si chiude con il final concert gratuito del laboratorio di scrittura musicale «Sound Writing Workshop» organizzato da Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Fasano, nell’ambito del progetto Hermes, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece – Italy 2014 – 2020.L’evento vede protagonisti gli otto artisti docenti insieme ai giovani partecipanti al laboratorio in un concerto.

Ci saranno Roy Paci, Erica Mou, The Niro, Pierpaolo Martino, Massimiliano Morabito, Francesco Cataldo, Giorgio Consoli, Davide Berardi e tutti i partecipanti al laboratorio.

Si accede all’evento esclusivamente con prenotazione gratuita al seguente link https://bit.ly/3gUGZgW

Per partecipare a tutti gli appuntamenti è obbligatorio il Green PASS.

