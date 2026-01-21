“X di Xylella – Bibbia e Alberi Sacri”, la pièce in programma al Teatro Sociale di Fasano giovedì 5 febbraio alle ore 20:30, non sarà solo uno spettacolo teatrale: una trasfigurazione poetica, una “denuncia artistica” all’epidemia vegetale che ha distrutto oltre 21 milioni di ulivi, oltre cinque volte la popolazione della Puglia. E così la Xylella, attraverso la danza e il canto, diventa metafora della devastazione silenziosa ma sistemica che attanaglia i corpi, le identità, i legami e i paesaggi.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro Koreja in collaborazione con Potenziali Evocati Multimediali, rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2025/2026, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi.

I Pugliesi sono figli di ulivi e viti. Di olio e vino. Di oro e sangue e sole. Xylella viaggia dentro gli ulivi, e tra di essi. Dentro ci riesce perché risale i vasi delle piante, dentro cui scorre la linfa, e riesce a farlo anche controcorrente. Tra l’uno e l’altro invece, si sposta salendo a bordo di un insetto vettore, la Cicalina Sputacchina. L’unico modo per fermarla è tagliare gli alberi infetti, e farlo il prima possibile.

Drammaturgia: Lucia Raffaella Mariani, Letizia Russo e Gabriele Vacis

Con Chiara Dello Iacovo, Luna Maggio, Emanuela Pisicchio, Kyara Russo, Maria Tucci, Andjelka Vulic

Assistente alla regia: Lucia Raffaella Mariani

Curatrice dei cori: Enrica Rebaudo

Scenofonia: Roberto Tarasco

Consulenza e coordinamento artistico: Salvatore Tramacere

Regia: Gabriele Vacis

Porta: 20.00 | Sipario: 20.30

Biglietto €8 | Ridotto €5 | Studenti 3€

Info e prenotazioni biglietti: 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it‬

Biglietti acquistabili anche online su VivaTicket.

Il programma completo del cartellone artistico di Katharà, con date, titoli e informazioni su costo biglietti, è disponibile su https://www.teatrosocialefasano.it/cartellone_katara.

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà