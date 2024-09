Con «Il bambino che danzava con le farfalle» Demetrio Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli è il vincitore della ventisettesima edizione del Premio nazionale di narrativa «Valerio Gentile» per la sezione «romanzo 30+», categoria novità riservata agli scrittori over 30 per l’edizione 2024. Nato a Cosenza nel 1985, Amalfitani di Crucoli è stato prescelto tra oltre cinquanta autori da una giuria composta dallo scrittore Cosimo Argentina in rappresentanza del Centro Studi «Valerio Gentile», da Paola Giannoccaro in rappresentanza di Schena Editore, dalla scrittrice Loreta Minutilli, dal professor Achille Chillà e da Vincenzo Lisciani Petrini, già vincitore del Premio «Gentile». Secondo è risultato Oreste Toma («Il diavolo con le corna»), mentre al terzo posto c’è stato un ex-aequo tra Jessica Mantovani («Ti ho aspettato tanto») e Edda Alvisi («Fogliage d’autunno»).

Il romanzo «Il bambino che danzava con le farfalle» viene pubblicato nella Collana Pochepagine da Schena Editore di Fasano, che con la Collana Meridiana propone invece l’antologia «Prendo il prossimo» contenente i racconti vincitori della categoria «under 25». Gli autori sono Elisa Agostinelli («Una giornata di primavera»), Cleo Cantù («Casa è dove hai un fortino»), Giulia Francesca Romana Corsi («Volo pindarico di un hikikomori»), Nicola Emiliano Maria Crisafi («Taxi Parent»), Alessio Faedi («17C»), Sara Ingegnere («La legge dei 5 sensi + 1»), Giada Pignatelli («Sulla complessità dell’essere umano») e Alessandro Vitullo («Prendo il prossimo»).

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 23 settembre, ore 18.30, nel gazebo del ristorante Il Fagiano, alla Selva di Fasano (l’ingresso è libero). Nel corso della serata è inoltre previsto un incontro con Paolo Di Paolo, autore per Feltrinelli di «Romanzo senza umani» finalista al Premio Strega 2024. Lo scrittore dialogherà con Mariella Muzzupappa, coordinatrice della giuria sezione under 25 costituita da un gruppo di studenti delle scuole secondarie superiori di Fasano, nonché conduttrice della cerimonia di premiazione, che prevede i saluti di Cinzia Caroli (assessore all’Istruzione del Comune di Fasano) e Fabiano Amati (presidente Commissione Bilancio della Regione Puglia) e gli interventi di Nicola Gentile (presidente del Premio «Valerio Gentile») e Angela Schena (titolare Schena Editore).