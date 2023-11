La nostra associazione all’interno del Santa (Ex convento di Santa Chiara) Yeahjasi Brindisi APS è felice di annunciare l’attivazione della convenzione con l’Università del Salento per l’accoglienza di richieste di tirocinio curricolari per i crediti universitari.

La convenzione consente agli studenti universitari della provincia di Brindisi e non solo di svolgere un tirocinio curriculari presso la nostra struttura, acquisendo crediti formativi e professionali utili al loro percorso di studi.

I tirocini potranno essere svolti all’interno di progetti che riguardano attività creative, artistiche e di intrattenimento

Gli studenti interessati a svolgere un tirocinio presso la nostra struttura possono rivolgersi alla segreteria dell’Unisalento o reperire tutte le informazioni presso il sito dedicato ai tirocini ( https://tirocini.unisalento.it/elenco-convenzioni )

L’Associazione Yeahjasi Brindisi APS è un’associazione di promozione sociale che opera nel territorio di Brindisi dal 2018. La nostra mission è promuovere la cultura, l’arte, la musica, eventi artistici, l’educazione, il benessere e la sostenibilità.

L’attivazione di questa convenzione rappresenta un importante passo in avanti per la nostra associazione e per il nostro territorio, che ci permette di offrire ai giovani studenti universitari una concreta opportunità di formazione e crescita professionale.

Felici di accogliervi nella nostra famiglia, pronti nel realizzare nuovi progetti!

Contatti dell’associazione Spazio Culturale

SANTA – Spazio culturale (Yeahjasi Brindisi Spazio Musica)

Ig: yeahjasi_santa

fb: Yeahjasi Santa Spazio Culturale

Ex Convento di Santa Chiara

Via Santa Chiara, 2 Brindisi – nei pressi del centro

yeahjasisocial@gmail.com

cell. 3805846315

Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI