A Ceglie Messapica dal 9 all’11 settembre 2022 si terrà la prima edizione dello Young Festival, tre giorni in cui i giovani saranno protagonisti di alcune esperienze artistiche e musicali.

L’obiettivo del festival, immaginato dal sindaco Angelo Palmisano e dall’Amministrazione Comunale che ha affidato la direzione artistica e quella organizzativa a Retroscena e allo staff di Casarmonica è quello di creare dei momenti di connessione tra le giovani generazioni attraverso le arti, la musica e la cultura, mettendo in rete i talenti di ognuno, generando processi di crescita e consapevolezza artistica affiancando e promuovendo le loro produzioni artistiche e musicali indipendenti, dando loro supporto tecnico e logistico. Creando spazi in cui possono esibirsi ed incontrarsi, conoscendosi e scambiandosi esperienze, un modo per sperimentarsi e raccontarsi.

Oltre alle esibizioni onstage previste nelle serate, il Festival avrà dei momenti di formazione giovanile sulle arti e i mestieri dello spettacolo attraverso workshop pratici e teorici.

Venerdì 9 settembre dalle ore 17.00 in Piazza Giorgio La Pira ci sarà un’azione territoriale di coinvolgimento attiva sulle pratiche della Street Art in compagnia di writer, skater, bmx, breaker e dj set a cura di Salento Fun Park. Sabato 10 settembre il MAAC sarà la sede dei workshop pomeridiani: alle 17.00, Cristina Nava con “L’abito che fa la musica” ci guiderà nella scoperta dello stile e della moda sul palco, a cura di Cell Online Art Project mentre alle 19.00, il regista Gianni De Blasi condurrà un workshop sulla realizzazione di colonne visive e videoclip, a cura di PassoUno.

Dalle ore 21.00 il palco di Retroscena, in via Beato Angelico, darà il via ad una serie di live per concludere con l’esibizione dei Matchless. Domenica 11 settembre proseguono in pomeridiana gli incontri al MAAC con Giuseppe Ciciriello alle ore 17.00 che condurrà un laboratorio di songwriting, a cura di Carticù Teatro per finire alle 19.00 con Nuck e David Seta dei Chromophobia che terranno un workshop di composizione e produzione di musica elettronica. Dalle 21.00 proseguiranno i live a Retroscena che si concluderanno con il concerto dei Malamore.

Casarmonica Associazione Culturale