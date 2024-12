Dopo un 2024 di grande visibilità per il Comune di Fasano, ammirato nella “vetrina globale” grazie al summit di rilevanza mondiale, il G7, che ne ha esaltato le caratteristiche di accoglienza del nostro territorio, l’Amministrazione comunale continuare a puntare sulla valorizzazione del territorio, sullo sviluppo sostenibile e sul miglioramento delle infrastrutture: è questo il target prefissato per il 2025.

«La settimana scorsa, in occasione della firma per l’accordo di coesione con la Puglia, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha ricordato il G7 di Fasano: i complimenti dei capi di stato stranieri per la bellezza del nostro territorio e l’organizzazione dell’evento, che ci ha visti direttamente impegnati – commenta il sindaco Francesco Zaccaria -. I tanti riconoscimenti ricevuti in quei giorni ci hanno responsabilizzato sempre di più: proprio per questo negli ultimi mesi abbiamo programmato, e a breve partiranno, i lavori per sei infrastrutture tra Savelletri, Forcatella e Torre Canne».

Tre gli interventi a Savelletri finanziati dal bilancio comunale:

• Gli uffici competenti hanno definito con la Soprintendenza gli ultimi dettagli per la realizzazione del parcheggio da 100 posti auto, che sarà realizzato dalla società Abaco nell’area di proprietà comunale dove abbiamo realizzato la elisuperficie durante il G7;

• In Piazza Roma lo spazio di circa 600 metri quadri all’ingresso di Savelletri, prima occupato dal distributore di carburanti, viene alberato e dotato di arredo urbano;

• A Forcatella, ormai uno dei borghi marinari più suggestivi e conosciuti di Puglia, viene realizzata una riqualificazione con l’obiettivo di rendere gli spazi fruibili e vivibili, in un’ottica di valorizzazione ambientale del contesto, pari a circa 2.200 metri quadri.

Tre gli interventi per Torre Canne, finanziati da bandi regionali e ministeriali:

• Realizzazione di un parcheggio da 200 posti auto, pavimentato e completo di tutte le attrezzature previste, al posto di quello sterrato esistente;

• Riqualificazione del tratto che da via Capri porta in direzione della Provinciale 90; altri interventi di riqualificazione sono previsti lungo il percorso tra via del Faro e via Lago di Varano, e nell’area compresa tra via Messina e via Stella Polare;

• Con il finanziamento di 1,3 milioni di euro del bando “Paesaggi Costieri” viene riqualificato il tratto dell’Appia Antica che inizia dall’intersezione con via del Faro e finisce all’altezza del ponte realizzato con l’appalto sulla mitigazione del rischio idrogeologico.

«Siamo molto contenti di questo risultato, perché con questi progetti sottolineiamo, ancora una volta, la bellezza del nostro territorio, che aumenterà ulteriormente il suo fascino e la sua vivibilità, per essere sempre più accogliente per i residenti e vincente sul mercato turistico – continua il primo cittadino -. Sento di ringraziare, come sempre, la squadra che ci consente di raggiungere questi traguardi: i tecnici e gli amministrativi comunali, guidati da Rosa Belfiore, il Comando della Polizia Locale, i consiglieri comunali e gli assessori Gianluca Cisternino e Donatella Martucci».

«In un territorio dai mille volti e dalle infinite vocazioni è il momento di nuovi interventi sulle marine – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino –. Grazie a finanziamenti ministeriali e regionali, ma anche (e va ribadito con orgoglio) grazie a risorse del nostro bilancio comunale, interveniamo con opere pubbliche e servizi aggiuntivi a Savelletri, Torre Canne e sul rinomato tratto costiero di Forcatella. Ancora una volta nei tempi previsti e con un eccellente lavoro di squadra. La costa di Fasano sarà dunque sempre più bella e a misura di turisti e residenti».

Ufficio Stampa

Città di Fasano