La Croce Rossa Italiana – Comitato di Fasano ha consegnato diverse centinaia di giocattoli ai bambini delle famiglie assistite dal proprio sportello sociale. I giochi sono stati donati dai bambini che hanno partecipato all’iniziativa solidale “Zoo Winter Fest”, organizzata dallo ZooSafari Fasanolandia durante le festività natalizie.

L’iniziativa solidale prevedeva che i bambini fino a 10 anni potessero accedere gratuitamente al parco con in mano un piccolo regalo da donare alla Croce Rossa. In questo modo, i bambini hanno potuto godere dell’affascinante atmosfera natalizia del parco, mentre i loro doni sono stati destinati ai bambini in difficoltà delle famiglie assistite dallo sportello sociale della Croce Rossa di Fasano.

La consegna dei giocattoli è stata un momento di festa e di gioia per i bambini, che hanno potuto ricevere in regalo giochi nuovi e divertenti. L’iniziativa ha permesso di concretizzare il valore della solidarietà e di aiutare le famiglie in difficoltà.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Fasano ringrazia lo ZooSafari, tutti i bambini che hanno partecipato all’iniziativa solidale e le famiglie che hanno donato i giocattoli. L’iniziativa è stata un successo e ha permesso di aiutare tanti bambini regalandogli un sorriso.

Anche questo è un tassello dell’immenso puzzle che da vita a “Un’Italia che aiuta!”.