L’assessorato alle Attività Produttive e Agricoltura di San Michele Salentino ha organizzato per giovedì 3 maggio, alle 19.00, nella Sala della Pinacoteca “S. Cavallo”, un incontro informativo sugli adempimenti fitosanitari obbligatori per contrastare la Xylella.

Introdurrà i lavori l’Assessore alle AA.PP. e Agricoltura, Annaisabella Ciciriello.

È previsto l’intervento dell’Ispettore fitosanitario dott. Cosimo Cavallo.

Modererà i lavori Giovanni Allergrini, Sindaco di San Michele Salentino.

Sono, inoltre, previsti gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria agricola.

L’Amministrazione Comunale, grazie al contributo di esperti, vuole informare i cittadini circa i risultati e i progressi della ricerca nella lotta al batterio che infesta gli ulivi nonchè illustrare le misure da adottare e le linee guida per la prevenzione.

L’incontro riveste particolare interesse per gli agricoltori, olivicoltori, agronomi e frantoiani per diffondere le tecniche utili ad arginare la malattia e le buone pratiche per scongiurarla.

L’impegno dell’Amministrazione è, soprattutto, nella tutela del patrimonio olivicolo secolare che rappresenta un importante fattore economico del territorio sammichelano nonché, anche, attrazione per il turismo e la multifunzionalità.

c.s.