Venerdì 18 ottobre su Idea Radio, nel corso della trasmissione “Il territorio in diretta” condotto da Antonio Ligorio sarà ospite Erica Mou per presentare il suo nuovo tour che parte proprio il 18 ottobre.

Si chiama “Grazie dei fiori”, il nuovo progetto live dedicato a dieci figure femminili nei circoli Arci d’Italia, promosso da Arci comitato regionale Puglia in collaborazione con Arci “Stand by;” Santeramo e OTR Live

Diedi donne che hanno fatto la storia, 10 anni di canzoni per raccontarle. Erica Mou festeggia così, nel tempo di dieci concerti mai uguali, la vita delle altre.

Ma chi sono le altre? Le altre sono SAFFO, con i suoi sfrontati inni all’amore; RAFFAELLA CARRÀ, con l’ombelico scoperto in faccia a un’Italia ancora troppo bigotta.

Le altre sono DONATELLA VERSACE, che un giorno ha dovuto dimostrare al mondo di non essere soltanto la sorella di Gianni; MARGHERITA HACK che ha insegnato agli uomini il femminile singolare della parola scienziato; oppure BEBE VIO, che si è ripresa, combattendo, tutto quello che la vita le ha tolto. Le altre sono MIA MARTINI, una canzone per ogni dolore, JANE GOODALL che ha scelto di perdersi nella foresta per mostrarci da dove arriva la parola Uomo.

Le altre sono NINA SIMONE, che con la voce amara è stata giovane, nera e di talento.

MARINA ABRAMOVIC, che ha consegnato il suo corpo all’arte, e ANNA MAGNANI che contava le rughe e aveva due pozzi di vita al posto degli occhi.

“Grazie dei Fiori”, il nuovo tour, in dieci puntate, di Erica Mou è scritto con Valentina Farinaccio, non sarà uno spettacolo femminista, ma un manifesto a colori di possibilità. Quelle che bisogna avere il talento e il coraggio di saper cogliere, quelle che possono trasformare una donna normale, in una orgogliosamente diversa. Ma anche una donna diversa, in una straordinariamente normale. Tutto è partito da Eva, in fondo, che mangiando la mela, e disobbedendo per la prima volta, ci ha spalancato le porte di un mondo più interessante e imprevedibile di qualunque paradiso terrestre.

Sotto la maschera, ogni sera, città dopo città, il pubblico troverà una storia nuova ad aspettarlo. La cantautrice sarà accompagnata sul palco dal polistrumentista britannico MaJiKer, arrangiatore del suo album del 2011 “È”, con cui l’artista sta attualmente collaborando alla scrittura e produzione di nuova musica.

A loro si uniranno la violoncellista Flavia Massimo e un ospite per ogni tappa, nel corso di una scaletta cucita su misura sulla vita di ogni donna.

Le tappe del tour: 18 Ottobre 2019 – Terlizzi (BA) – MAT laboratorio urbano; 19 Ottobre 2019 – Sava (TA) – Laboratorio Urbano Ex Macello; 24 Ottobre 2019 – Galatina (LE) – Circolo Arci Eutopia; 25 Ottobre 2019 – San Pietro Vernotico (BR) – La Factory ARCI; 26 Ottobre 2019 – Foggia – Auditorium Santa Chiara; 06 Novembre 2019 – Roma – Angelo Mai; 07 Novembre 2019 – Grosseto – Spazio 72; 08 Novembre 2019 – Modena – Vibra Club; 09 Novembre 2019 – Corneliano d’Alba (CN) – Circolo Cinema Vekkio; 10 Novembre 2019 – Novegro-Tregarezzo (MI) – Circolo Magnolia

Il progetto “Grazie dei fiori” è realizzato con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

È di prossima pubblicazione il suo primo romanzo e la partecipazione con un cameo in un film in uscita nel 2020.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile.