… dopo mezzogiorno questo luogo perde tutta la propria armonia …

la pressione dei vacanzieri è inesorabile …

senza violenza, senza determinazione ma egualmente senza scampo …

ogni angolo di questa spiaggia è sovraffollato …

l’unico rimedio, l’estremo tentativo che ci rimane di abbracciare almeno con gli occhi un brandello di libertà, è quello di guardare verso il mare aperto che, adesso , se ha iniziato a soffiare il maestrale, è una distesa di onde dalla cresta bianca e spumosa …

l’aria fresca arriva da nord ovest carica di storie sconosciute di porti e terre lontane …

il “mistral” …

menomale! …

il caldo afoso e opprimente dello scirocco per oggi è solo un ricordo …

poggiati con i gomiti alla transenna di legno su, in alto, ci sembra di abbracciare l’intero Adriatico …

siamo la costa dell’est …

quella dei fichi neri da mangiare col pane …

cercando di capire cosa sia quella cosa nera che ogni tanto intravediamo …

è un nuotatore in difficoltà ?

sparisce e riappare sballottato da quest’ultima onda che lo aveva ricoperto … è una boa ? …

o un sub che riemerge e che non ce la fa a ritornare? …

o una busta di plastica o un altro detrito di quella nave che appena intravediamo apparentemente ferma lì al largo? …

e può essere che quasi ci dimentichiamo di sorseggiare l’inutile spritz oramai inesorabilmente annacquato …

e che cerchiamo, allargando le spalle, di ripararci nel tentativo di accendere l’ennesima sigaretta che non gusteremo …

e che ci rattristiamo, chissà perché, osservando la stizza dei vacanzieri per questi loro selfie con mare sullo sfondo rovinati dal vento che riporta i capelli sul viso …

chiedendoci ancora una volta, inutilmente, se questa compulsione di pubblicazioni di storie instagram, questi inesauribili selfie, questa ricerca continua di gradazione alcoolica elevata, questa richiesta di musica ritmata e selvaggia a decibel improponibili, questo mostrarsi sempre e comunque adeguati e sicuri …

se tutte queste cose messe assieme non siano la rappresentazione di un disagio che nessuno riesce più a percepire come tale o se, invece, siamo noi ad aver perso quel gusto feroce e innocente che ci permetteva di gustare tanti piccolissimi brandelli di vita apparentemente inutili e banali … intanto la sigaretta si è consumata …

il vento non ci ha permesso di inoculare neanche un miliardesimo di grammo di nicotina …

niente intossicazione da fumo …

sarà per la prossima volta …

per ora i saluti e le strette di mano di chi passa da qui vicino al bar ci riportano alla realtà …

mi accorgo ora che qui, a pochi metri davanti a me, L. si sbraccia per salutarmi …

guardavo oltre lei e non l’avevo vista …

la saluto come arrivassi in questo momento …

inutile dirle da dove …

scendo ad abbracciarla …

L. è simpatica, positiva, ostenta goliardia …

è fra le più abbronzate della spiaggia …

trascorre qui quasi tutti i suoi momenti liberi da un lavoro poco femminile e duro …

L. è disponibile all’aiuto, pronta ad ascoltare, efficace nel consolare e sostenere …

sembra l’amica di roccia che tutti vorremmo …

sembra …

ma a me no …

non a me …

(continua)

Apunto Serni