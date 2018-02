“La proposta del segretario territoriale della Cisl Antonio Castellucci relativa alla sottoscrizione di un Patto territoriale su lavoro, salute, ambiente e sicurezza merita sicuramente un approfondimento in quanto ritengo vada nella direzione di una giusta sinergia di interventi da parte delle istituzioni, delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori, nonché delle forze dell’ordine”.

Ne è convinta l’on. Elisa Mariano, parlamentare uscente e candidata alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico.

“Concordo con Castellucci – aggiunge l’on. Mariano – sulla necessità di rivolgere maggiori attenzioni a due settori estremamente delicati e complessi come quelli dell’edilizia e dell’agricoltura. Non a caso, nell’ottobre del 2016 il governo di centro sinistra ha approvato il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. Si tratta di un provvedimento di grande civiltà in quanto va a tutelare i lavoratori agricoli, anche attraverso l’inasprimento delle pene per violazioni specifiche al codice penale. E proprio grazie a questa legge, è stato tolto respiro alla criminalità organizzata e, più in generale, al malaffare. Il tutto, a vantaggio delle aziende che hanno sempre lavorato rispettando la legge. E’ evidente, però, che la crisi economica in cui versa il Paese non può rappresentare un alibi per nessuno, soprattutto quando questo elemento viene utilizzato come una giustificazione verso vari comportamenti anomali e illegali. In questi anni, pertanto, abbiamo rivolto attenzioni particolari anche nei confronti del sistema delle grandi industrie, per contrastare il fenomeno – altrettanto disgustoso – delle gare al massimo ribasso.

A rimetterci, come testimonia la storia recente del nostro Paese, sono le aziende che rispettano la legge ed i lavoratori, spesso costretti ad operare in condizioni di sicurezza inaccettabili. Oggi più che mai, pertanto, le Istituzioni devono stare al fianco delle organizzazioni dei lavoratori e delle forze dell’ordine, in un mix di repressione e di prevenzione dei fenomeni illegali. Il varo di un Patto territoriale fra tutti gli attori di questa provincia va sicuramente nella direzione giusta”.

COMUNICATO STAMPA ELISA MARIANO (PARTITO DEMOCRATICO)