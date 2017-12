Una grande tavola attorno alla quale vivere insieme tempo, sorrisi e sapori: Cisternino terra in grado di accogliere e condividere. E’ questo lo spirito dell’evento “La Tavola dei Popoli” in programma domani Giovedì 28 Dicembre a Cisternino (Br) a partire dalle ore 17,00 nella centralissima Via Roma.

Il cartellone della serata prevede la degustazione di piatti della tradizione cistranese a cura de “Il Gringo” e “Le Capase”, le degustazioni di piatti di altri Popoli, i Laboratori gastronomici e creativi e l’animazione a cura dell’associazione di promozione sociale “Ideando”.

L’evento sarà allietato da musica dal vivo con la Banda dell’Istituto Comprensivo, alle ore 19.00 ed i suoni dal mondo de “I Manofolk” alle ore 20.00 Durante la serata anche una sorpresa dell’SDS di Antonella Apruzzi, i saluti dei Cistranesi all’estero e la premiazione de “Gli alberi dei popoli”, progetto promosso dall’associazione Urbieterre della consulta delle associazioni culturali di Cisternino ed attuato dai bambini dell’istituto comprensivo: si tratta di semplici rami della terra cistranese che accolgono simboli di altri popoli.

COMUNICATO STAMPA