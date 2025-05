Schiacciato

(Dedicato a Gianfranco Conte, morto a Brindisi sul lavoro)

Non è ora per uno schiacciamento,

eppure trova il momento la morte

per dire la sua.

In un angolo oscuro sollevando

il grosso peso rimane

compresso da un macchinario

dicono che da un delitto involontario

la morte non trova la sua mano

e la vita rimane paralizzata

da un omicidio colposo.

Senza crudeltà ma senza tregua

galleggia nell’annuncio

la vita sospesa da un castigo

senza esecutore, ma con un mezzo

pesante che taglia la respirazione

quando il silenzio fa

un buco in mezzo al pensiero

e il tentativo di muovere una gamba,

di stendere un braccio

diviene un prolungamento del sangue.

Piange, piange una famiglia

la perdita di un figlio.

Piange, piange la società per quello

che non è naturale, per quello

che si accetta come rischio,

dovuto a una cultura

al bordo dello scendere

nella barbarie.

Per non dimenticare chi ancora muore sul lavoro

Ti immagino

nel ritorno

del tempo promesso

al passero che non conosce

il mio nome,

al passero delle stagioni

con occhi che baciano

il residuo della notte

fulminata da selvaggi odori.

Ti immagino mentre esci

da tutte le morti futili

come l’ultimo trionfo

di un volo tenace,

uomo che sfida

le urla della morte bianca.

Yuleisy Cruz Lezcano è una poetessa, scrittrice e professionista della salute originaria di Cuba, residente a Marzabotto, in provincia di Bologna. Laureata in Scienze Biologiche e successivamente in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università di Bologna, ha unito la formazione scientifica a una profonda vocazione umanistica. Attualmente frequenta un master universitario di secondo livello in Gestione della violenza in ambito sociale, sanitario ed educativo, tema su cui è attivamente impegnata anche attraverso un progetto educativo itinerante che promuove la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Autrice prolifica, ha pubblicato 18 libri, alcuni dei quali in edizione bilingue (italiano/spagnolo e spagnolo/portoghese), ricevendo premi e riconoscimenti in numerosi concorsi letterari nazionali e internazionali. Il suo ultimo libro, “Di un’altra voce sarà la paura” (Leonida Edizioni, 2024), è stato candidato al Premio Strega, selezionato per il Salone Internazionale del Libro di Torino 2024 e presentato in numerosi contesti prestigiosi: dalla Televisione di Stato della Repubblica di San Marino a Tele Granducato della Toscana, dall’ambasciata cubana a Roma al Festival Libri nel Borgo Antico di Bisceglie, fino alla trasmissione Street Talk di Andrea Villani, in onda su 22 reti televisive italiane. Il libro è diventato anche lo strumento centrale di un percorso itinerante di educazione e sensibilizzazione, presentato in scuole, comuni e associazioni in tutta Italia.

Nel 2024 è stata selezionata per partecipare al Festival Letterario di Venezia “La Palabra en el Mundo”, confermando la sua centralità nella scena poetica internazionale. Nello stesso anno ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Premio Internazionale “Il Meleto di Guido Gozzano” e il Premio Ginevra al Switzerland Literary Prize con il libro bilingue Doble acento para un naufragio, pubblicato da Edicões Fantasma in Portogallo. È stata inoltre giurata del Premio Internazionale La Estación del arte (Madrid) e selezionata dal progetto Latilma, in collaborazione con l’Università di Roma.

Nel 2023, oltre a numerose partecipazioni a festival e convegni (tra cui Poesia e migrazione a Padova e il Festival Sudamericana a San Ginesio), ha ricevuto la menzione di merito al Premio Nosside e il Gran Premio della Giuria al Premio Ossi di Seppia. Ha curato performance poetico-teatrali come “Intrecci: la fatica e il canto” presso il Museo Nazionale della Paglia a Signa, e ha partecipato a mostre poetico-pittoriche e a festival internazionali in Messico, Tunisia e Spagna.

Traduttrice letteraria dal e verso lo spagnolo, si dedica alla diffusione della poesia italiana in Spagna e Sudamerica e viceversa, attraverso collaborazioni con riviste, blog e progetti editoriali. È redattrice del giornale letterario del Premio Nabokov e del blog Alessandria Today, nonché giurata in vari premi letterari, tra cui Nabokov, Napoli Cultural Classic e Artebellariva.

Le sue poesie sono state tradotte in francese, inglese, spagnolo, portoghese e albanese, e pubblicate in numerose riviste letterarie internazionali. È membro d’onore del Festival della Poesia di Tozeur (Tunisia) e ha rappresentato Cuba in festival di poesia a livello europeo e latinoamericano, tra cui Veracruz ciudad de los poetas.

Principali pubblicazioni:

• Di un’altra voce sarà la paura, Leonida Edizioni, 2024

• Doble acento para un naufragio (bilingue spagnolo/portoghese), Edições Fantasma, 2023

• L’infanzia dell’erba, Melville Edizioni, 2021

• Demamah: il signore del deserto (bilingue italiano/spagnolo), Monetti Editore, 2019

• Inventario delle cose perdute, Leonida Edizioni, 2018

• Fotogrammi di confine, Laura Capone Editore, 2017

• Soffio di anime erranti, Prospettiva Editrice, 2017

• Credibili incertezze, Leonida Edizioni, 2016

• Due amanti noi, FusibiliaLibri, 2015

• Tracce di semi sonori con i colori della vita, Centro Studi Tindari Patti, 2014

• Pensieri trasognati per un sogno, Centro Studi Tindari Patti, 2013

(e molte altre opere pubblicate dal 2013 ad oggi)