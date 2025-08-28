Nella serata del 22.8.2025, i Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno arrestato in flagranza di reato due persone e ne hanno denunciata una in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata a seguito di un controllo veicolare in contrada Lamaforca, dove una pattuglia ha fermato una Fiat Panda condotta da un 63enne, incensurato e pensionato, di Bari.

Durante l’ispezione dell’auto, i militari hanno rinvenuto 1 kg di hashish, suddiviso in dieci cilindri, nascosto all’interno dell’abitacolo. Gli accertamenti successivi hanno permesso ai Carabinieri di risalire al luogo di provenienza della droga: una casa mobile all’interno di un villaggio turistico del luogo, utilizzata da due giovani conviventi di 27 anni lui, già noto alle forze dell’ordine, e 26 anni lei, incensurata, entrambi di Bari.

Con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Brindisi, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di ulteriori 9 kg di hashish, occultati in un borsone, insieme a una somma di 1.850 euro in contanti, in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente, il denaro contante, l’autovettura e il materiale per il trasporto sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, il 63enne e il 27enne sono stati tratti in arresto e trasferiti nel carcere di Brindisi e la 26enne è stata denunciata a piede libero.

Gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.