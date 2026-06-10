In qualità di Consigliere Comunale, nel pieno esercizio delle mie funzioni di controllo e indirizzo politico-amministrativo, intendo richiamare l’attenzione pubblica sulla gestione dell’evento denominato “Appia Wine”, la cui organizzazione parrebbe essere in fase avanzata per i prossimi giorni.

Destano seria preoccupazione le informazioni, tuttora prive di riscontri ufficiali, circa un presunto coinvolgimento diretto della Fondazione Teatro Verdi e la disponibilità di un budget che si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro.

Alla luce dei recenti fatti di cronaca che impongono una gestione della cosa pubblica improntata a un rigore assoluto, sollecito formalmente il Sindaco e la Giunta a fare immediata chiarezza, rendendo pubblici i presupposti giuridici e finanziari di tale operazione.

In particolare, si chiede di conoscere:

La natura del coinvolgimento della Fondazione Teatro Verdi: se tale collaborazione si configuri come un affidamento diretto o se sia il frutto di un partenariato pubblico-privato basato su criteri oggettivi e comparativi.

La copertura finanziaria: da quale specifico capitolo di spesa del bilancio comunale (o di bilanci sussidiari) deriverebbero i 100.000 euro indicati.

È necessario chiarire se si tratti di fondi correnti, di bilancio di previsione o di variazioni di bilancio, e se le relative determinazioni dirigenziali siano già state pubblicate all’Albo Pretorio.

Il rispetto dei principi di concorrenza: in che modo l’amministrazione intenda garantire il rispetto delle norme in materia di trasparenza e libera concorrenza.

Tutto il tessuto imprenditoriale locale e le società del territorio non devono essere private della possibilità di concorrere alla realizzazione di un evento che impegna risorse pubbliche.

È dovere del Sindaco garantire che ogni centesimo del contribuente sia speso in conformità al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Si preannuncia, sin d’ora, il deposito di una formale Interrogazione a risposta scritta e orale e la richiesta di accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione inerente alla programmazione e al finanziamento dell’iniziativa in oggetto.

La cittadinanza esige risposte certe e non discrezionali.

Roberto Quarta

Consiglio comunale

Indipendente