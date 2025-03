Comunicato stampa del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Nel servizio 118 di Brindisi mancano 46 infermieri per garantire in pienezza il servizio prioritario dell’emergenza. Questa carenza costringe a tenere in esercizio 9 ambulanze Victor, con a bordo solo soccorritori. E ciò è inconcepibile, sia nell’attualità ma anche in vista dell’apertura dei nuovi ospedali, che recano l’innovazione di nuovi luoghi di cura per malattie tempo-dipendenti e il superamento dei confini amministrativi delle singole provincie e quindi delle singole ASL.

Di fronte a questa necessità, e considerato che la dotazione d’infermieri necessari al 118 e non solo è pienamente inserita nel Piano del fabbisogno di personale aziendale, il DG della ASL di Brindisi mi ha assicurato che procederà alle assunzioni nei prossimi giorni e in concomitanza con il via libera per l’utilizzo della graduatoria di Bari prorogata con una recente legge regionale. Insomma, risolvere il problema e mai più in servizio ambulanze Victor”.

