Un tappeto rosso, una installazione artistica con la scritta “Love”, una simpatica mascotte, un suggestivo accompagnamento musicale ed uno specchio magico per i selfie degli innamorati.

Questo e tanto altro è “San Valentino in Love”, l’iniziativa del Distretto Urbano del Commercio di Brindisi che intende contribuire ad accrescere l’atmosfera della festa degli innamorati nel cuore del centro cittadino.

Per il 14 Febbraio, un angolo della centralissima Piazza Vittoria sarà addobbato a tema e le coppie di tutte le età potranno vivere un giorno memorabile immortalando il proprio sentitmento con una foto da tenere nei ricordi più cari, oppure da caricare sui social con il tag #brindisiasanvalentino

“L’invito per tutti gli innamorati è di scegliere Brindisi per celebrare la loro festa nella splendida atmosfera di Piazza Vittoria – dice Oreste Pinto, presidente del DUC Brundisium. Non solo. Sarà un ulteriore occasione per passeggiare in coppia lungo gli incantevoli scorci della nostra città, per visitare le numerose attività commerciali in cui trovare il regalo di San Valentino oppure per prenotare un tavolo presso uno dei tanti esercizi di ristorazione che hanno predisposto un succulento menù per l’immancabile cenetta a lume di candela”.