“Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite”. Con questo slogan AVIS Nazionale celebra la Giornata mondiale del donatore sabato 14 giugno 2025.

Donare il sangue, donare il plasma vuol dire donare una parte di sé a chi ne ha bisogno. Significa preoccuparsi dell’altro ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita.

Sono tante le persone che liberamente e consapevolmente scelgono di donare in modo gratuito. Il 14 giugno nella Giornata Mondiale del Donatore promossa dall’OMS si celebrano queste persone, protagoniste di un gesto di solidarietà che è fondamentale per la salute pubblica: la donazione di sangue volontaria, periodica e gratuita. Donare e donarsi, senza aspettarsi nulla in cambio, sono determinanti per la creazione di una società più equa ed inclusiva. Il dono è impegno civico che genera coesione sociale.

Avis Provinciale Brindisi celebra questa giornata con una serie di iniziative che coinvolgono tutto il territorio e si concludono con una serata organizzata in collaborazione con Avis Comunale Mesagne. Si comincia sabato mattina alle ore 9.00 nel porto di Brindisi: una barca a vela salperà con le bandiere di Avis e farà rotta verso il porto di Ostuni, costeggiando le località di Specchiolla e Torre Santa Sabina, località marine di Carovigno, con arrivo al porto di Villanova di Ostuni, dove la Comunale ha organizzato una donazione straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

Intanto alle ore 10.00 un gruppo di motociclisti vestiti con i colori di AVIS, partirà da Mesagne e, dopo aver fatto tappa nei comuni di Latiano, S. Michele Sal.no, Ceglie Messapica e Ostuni, accolto dai volontari delle rispettive Avis Comunali, alle ore 12.30 arriverà ad Ostuni. In serata a Mesagne alle ore 19.00 presso la Chiesa Matrice sarà celebrata la Santa Messa per tutti i donatori e i volontari. La serata proseguirà in musica e danza a partire dalle 20.30 in P.zza Orsini del Balzo a Mesagne con diverse iniziative, testimonianze di chi dona, ma anche di chi riceve e vive grazie al dono. Sarà un’occasione per ricordare nelle nostre Comunità l’importanza e il valore del dono e della solidarietà che cambia il mondo.

Avis Provinciale Brindisi